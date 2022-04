Uomini e Donne: Soraia Allam a ruota libera su Luca Salatino, Aurora Colombo e Matteo Ranieri

Gossip TV

La corteggiatrice Soraia rompe il silenzio sul percorso con Luca Salatino a Uomini e Donne: "Sono abbattuta".

Chi, tra Soraia Allam e Aurora Colombo, riuscirà a far innamorare Luca Salatino? Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la bella corteggiatrice comasca ha fatto un bilancio del suo percorso con il tronista e chiarito la sua posizione nei confronti della neo coppia formata da Matteo Ranieri e Valeria Cardone.

La verità di Soraia Allam

Manca poco alla scelta di Luca a Uomini e Donne. Con chi, tra Soraia e Aurora, il bel tronista deciderà di lasciare la trasmissione? Nell'attesa, la corteggiatrice comasca ha rilasciato un'intervista al magazine del dating show di Maria De Filippi in cui ha fatto un bilancio del suo intenso percorso con lo chef romano:

Sono abbattuta a questo punto del nostro percorso, ma poi penso alle cose che mi dice Luca, a come mi guarda, ed è quella la benzina che mi fa andare avanti. Mi fa paura l’idea che Aurora possa agire in modo “furbo” e che, guardando il programma da casa, possa essersi studiata una strategia. Io mi sono sempre fatta vedere per quella che sono, anche scontrandomi con Luca. Certo è che non sono più tranquilla e vivo male questa situazione… Inizio a temere che non ci sarà un lieto fine [...] Se vedessi che Luca comincia a dare attenzioni solo a una persona, a non ballare più con me e a non uscire più con me, andrei via. Ma lui mi ha appena dato una dimostrazione enorme, quindi, per adesso, non voglio andare via.

L'arrivo in studio di Aurora, infatti, ha destabilizzato Soraia e rimescolato tutte le carte. Un duro colpo per la giovane corteggiatrice di Luca, che ha colto l'occasione per chiarire la sua posizione anche nei confronti di Matteo e Valeria, la neo coppia di Uomini e Donne:

Vorrei parlare a Matteo, come ho già detto, per chiarire la mia posizione e le mie affermazioni. Con Luca accanto li frequenterei, e non nego le mie considerazioni “a caldo” dopo la scelta, ma magari potrei ricredermi, perché no? [...] Non l’ho mai giudicato nel suo complesso: le mie parole dopo la scelta sono da circoscrivere a ciò che ho visto durante la trasmissione, e solamente alle vicende relative a Federica. Tutte le altre sfaccettature della sua personalità non le ho mai volute mettere in discussione. Non ritratto ciò che ho detto: sono ancora convinta che per Federica ci vorrebbe un altro tipo di ragazzo. Ma questo non fa di Matteo una cattiva persona.

