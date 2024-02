Uomini e Donne, Sergio Berni su Ida Platano e l'esperienza nel dating show: "Se Ida mi scegliesse..."

Gossip TV

Sergio Berni, corteggiatore di Ida Platano, si è raccontato al magazine di Uomini e Donne.

Sergio Berni è tra i corteggiatori di Ida Platano, tronista di Uomini e Donne: intervistato dal magazine ufficiale del dating show di Canale5, Berni si è raccontato, svelando retroscena sul suo passato e su cosa si aspetta dall'esperienza nel programma condotto da Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Sergio Berni: "Ho vissuto un grande dolore, ora però..."

Sergio Berni ha conquistato la simpatia di Ida Platano quasi nell'immediato, presentandosi come un uomo sensibile e che subito si è interessato al piccolo Samuele, figlio della tronista, con cui condivide un passato simile. Come il piccolo, infatti, anche Sergio ha rivelato di essere cresciuto senza un padre, un particolare che ha commosso molto la tronista, in un'esterna.

In un'intervista al magazine del programma di Canale5, Sergio Berni si è raccontato, svelando le sue insicurezze e un dolore che lo ha segnato molto nella sua vita: la perdita di sua nonna. Alla rivista, infatti, il corteggiatore ha rivelato:

"Ho sofferto molto: la vita mi ha portato sin dall'adolescenza, ad avere molte insicurezze, ma ho lavorato su questo aseptto del mio carattere, affrontando le situazioni che mi mettevano in crisi. Oggi, posso affermare di non avere più insicurezze. [...]Il dolore più grande è stato la perdita di mia nonna. Lei, per me, era una mamma a tutti gli effetti, perché la mia era fuori tutto il giorno per lavorare: mi veniva a prendere a scuola, mi faceva da mangiare, mi ha accompagnato durante i primi importanti passi; è successo il 23 novembre del 1997, ero un bambino di 11 anni e, purtroppo, ho visto ogni cosa: si è alzata dal letto, è caduta ed è morta davanti ai miei occhi. Questo episodio ha dato inizio a un brutto periodo della mia vita che è durato fino ai 19 anni."

Il corteggiatore ha anche raccontato di considerare sua figlia, Elodie Sole, il regalo più bello che potesse ricevere, nonostante la madre della bambina abbia rivolto delle aspre critiche all'uomo, quando si è presentato la prima volta in studio per conoscere Ida. Sulla tronista e sul suo percorso nel programma, Sergio ha poi affermato:

"Finora è stata un'esperienza unica! Ho incontrato persone straordinarie che stanno diventando una vera e propria famiglia per me, sento che questa esperienza diventerà una parte integrante della mia vita e del mio futuro. Sono sceso per mettermi in gioco e la trasmissione mi sta aiutando ad acquisire più autostima e a conoscermi più a fondo. [...] Se Ida mi scegliesse, la prima cosa che farei con lei sarebbe il lancio con il paracadute, di cui abbiamo parlato. Ma vorrei moltissimo assistere a una partita di calcio di suo figlio Samuele per vedere come gioca a pallone"

