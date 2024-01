Uomini e Donne, Sergio è il nuovo corteggiatore di Ida Platano: su di lui arrivano le dure parole dell'ex compagna

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne abbiamo conosciuto un nuovo corteggiatore di Ida Platano: Sergio, il quale è stato sbugiardato dall'ex compagna sui social

Nell'ultima puntata di Uomini e Donne, in onda venerdì, 12 gennaio, su Canale5, per la tronista Ida Platano sono giunti due nuovi corteggiatori: Giuseppe e Sergio. Proprio quest'ultimo ha fatto un'impressione molto positiva allo studio per la profondità di alcune sue affermazioni e ha incontrato la simpatia di Platano.

Uomini e Donne, Sergio è il nuovo corteggiatore di Ida Platano: su di lui spuntano le parole dell'ex compagna!

Tuttavia, sembra ci sia già un retroscena che riguarda il nuovo corteggiatore del dating show condotto da Maria De Filippi. Ingegnere industriale di 38 anni, Sergio è padre anche lui e nella sua presentazione ha colpito molto la tronista:

"Sono qua perché secondo me dentro quella scocca si rispecchia qualcosa di vero. Ho visto la tua presentazione più volte e mi è rimasta impressa la tua semplicità. Anche quando parlavi della tua quotidianità, descrivevi la situazione con tuo figlio.Mi ha fatto molto sorridere il fatto che ti piace molto mangiare e non vuoi assolutamente sapere di allenarti, della palestra. Anche se mi è sembrato di capire che con l’anno nuovo ci sono dei presupposti validi. Quello che mi ha colpito è proprio la semplicità, secondo me dentro quella scocca c’è qualcosa di vero. E mi preme dirlo: al giorno d’oggi la società man mano non sta esprimendo questo. Mi auguro di avere la possibilità di conoscerti e dedicarti il mio tempo, che è la cosa più importante."

Tuttavia, durante la puntata, l'ex compagna di Sergio ha pubblicato una storia su Ig e ha lanciato una pungente frecciatina al padre di sua figlia: dalle parole, sembra evidente che Sergio non si è mai occupato della figlia quanto dovrebbe e lascia ogni incombenza che la riguarda solo nelle sue mani:

"Ciao Ida, sono un ingegnere, ho una figlia meravigliosa di cinque anni che non ho mai mantenuto. Se ne occupa totalmente la mamma e la vorrei ringraziare perché mi ha permesso di venire qui. Anzi, mi ha sempre consigliato di poter venire a Uomini e Donne perché non mi ha mai denunciato". Grazie a tutti Ida sei speciale"

