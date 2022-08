Uomini e Donne, scivolone di Natalia Paragoni: il pubblico non perdona

Gossip TV

Natalia Paragoni, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, commette una gaffe e viene sommersa dalle critiche.

Natalia Paragoni è molto seguita su Instagram, popolare anche grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, dove ha conosciuto e si è innamorata di Andrea Zelletta. L’ex corteggiatrice ha commesso una gaffe e gli haters non hanno perso tempo a farle notare lo scivolone.

Uomini e Donne, Natalia Paragoni commette una gaffe su Instagram

Natalia Paragoni è nota ai telespettatori per aver preso parte a Uomini e Donne. Nello studio di Maria De Filippi, la giovanissima corteggiatrice si è invaghita del tronista Andrea Zelletta, che l’ha scelta tra una cascata di petali rossi. I due fanno coppia fissa ormai da diversi anni e hanno tanti progetti insieme, felici di poter contare sul sostegno di numerosi fan che hanno apprezzato la trasparenza della coppia. Nelle ultime ore, Natalia e Andrea si sono mostrati a Matera durante una vacanza rilassante con alcuni amici e proprio qui l’influencer ha commesso un brutto scivolone.

Natalia, infatti, ha parlato entusiasta di Matera e l’ha definita la città più bella del mondo, per poi localizzarla in Puglia. Un errore geografico che non è passato inosservato ai suoi followers, che hanno raggiunto 1 milione su Instagram. Natalia si è affrettata a correggere l’errore ma il danno ormai è fatto: in tanti hanno criticato l’ex corteggiatrice, accusandola di ignoranza, ma è pur vero che una svista ci può stare quando si è distratti dalla bellezza del panorama e dalla compagnia briosa di amici e fidanzato.

Mentre Marcello Messina non potrà tornare a Uomini e Donne, i fan del programma si chiedono quando Natalia e Andrea convoleranno a nozze, curiosi di vedere la bellissima influencer in abito bianco, e quando la coppia annuncerà di essere in attesa del primo figlio. Del resto Zelletta, nella casa del Grande Fratello Vip, ha sentito enormemente la mancanza della sua dolce metà e aveva promesso di rendere ufficiale questa convivenza e di allargare la famiglia il prima possibile.

