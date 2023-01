Uomini e Donne, scintille social tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza

Gossip TV

Volano stracci tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza che mettono in mezzo anche Shakira.

Scintille social tra Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Il cavaliere pugliese, noto ex fidanzato di Ida Platano attualmente felicemente fidanzata con Vicinanza, ha sponsorizzato sul suo profilo Instagram l'intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne nella quale, ha commentato il rapporto tra Ida e Alessandro parlando di quest'ultimo come una sorta di secondo figlio per la Platano, privo di quel carattere che la sua ex ha sempre ricercato in un uomo.

Riccardo ha accompagnato la Ig Stories con la canzone “BZRP” di Shakira che l'artista colombiana ha scritto contro l’ex Gerard Piquè e la sua nuova fiamma.

La replica di Alessandro non è tardata ad arrivare. L’ex cavaliere del trono over ha pubblicato in risposta una parte della canzone di Shakira “Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio” scrivendo “Meglio un casio originale piuttosto che un finto Rolex”.

Le parole di Riccardo Guarnieri nell'intervista al Magazine di Uomini e Donne:

"Io e Alessandro siamo due persone completamente diverse, inoltre Ida ha sempre detto di voler a fianco un uomo "guerriero", ma mi sembra che abbia scelto alla fine una sorta di secondo figlio. Non mi permetto di giudicarlo perché non lo conosco: non so che persona sia nella vita privata e come si rapporta con gli altri. Però, per gli atteggiamenti che ho visto in studio, un po' lo reputo immaturo o, almeno, per me è un passo indietro rispetto a Ida e rispetto all'uomo che cercava. So che in questi giorni sono a Miami e la cosa mi stupisce più che altro perché, quando Ida stava con me, si faceva problemi a muoversi così spesso per via delle responsabilità che ha, anche come madre"

