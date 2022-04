Uomini e Donne, scatta il bacio anche con lei: Luca Salatino fa arrabbiare tutti!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Luca Salatino bacia Aurora Colombo.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Veronica Rimondi ignora la reazione di Federico fino a quando il corteggiatore non lascia lo studio, provocando le forti critiche di Gianni Sperti. Dopo l'ennesimo drammatico confronto tra Biagio Di Maro e le dame che sta frequentando, Luca Salatino va a riprendere Lilli per per poi baciare Aurora Colombo in esterna.

Uomini e Donne: Luca Salatino sempre più in crisi

La puntata di Uomini e Donne riprende dal confronto tra Veronica Rimondi, Matteo e Federico. La tronista ha accettato il regalo di Matteo mentre era in esterna con il rivale, suscitando la rabbia di Federico che, vedendola presa in studio dalla discussione con un altro ragazzo ignorando il fatto che lui ci sia rimasto molto male, ha ripreso posto nel parterre dei corteggiatori. Gianni Sperti critica aspramente Veronica, accusandola di essere fredda e insensibile nei confronti di Federico, che pure le dovrebbe piacer dato che continua a portarlo in esterna. Si passa al trono over con Biagio Di Maro e Laura, dopo aver discusso con Iolanda che ha espresso diversi dubbi sul cavaliere partenopeo, non apprezzando il suo approccio troppo fisico.

La dama entra in studio e scatta una lite con Biagio, che accusa Iolanda di non raccontare la verità sul loro rapporto. Il partenopeo si trova nuovamente tra due fuochi e Gianni Sperti lo rimprovera, notando come tenda sempre a parlare sopra le dame pur di non essere smentito pubblicamente. Nel frattempo, Biagio rimane nuovamente da solo. Tocca ora a Luca Salatino, che è a dir poco confuso dopo le ultime puntate e le esterne con Aurora Colombo.

Dopo aver scoperto che Lilli ha lasciato il programma, Luca ha deciso di raggiungerla per chiarire e rivelarle tutti i timori che nutre sulla loro frequentazione. Luca si mostra molto infastidito davanti alla reazione di Lilli e lascia l’esterna nel bel mezzo della loro conversazione. Nonostante tutto, la corteggiatrice decide di tornare in studio e sembra decisamente provata, al limite del pianto, rivelando di sentirsi la terza incomodo e di averlo attaccato vedendo che lui si è presentato sotto casa sul piede di guerra. Maria De Filippi fa notare che anche Luca ha lasciato più volte lo studio durante il suo precedente percorso a Uomini e Donne e il tronista dichiara che preferirebbe reazioni accese ma coerenti rispetto a quelle di Lilli. Si passa poi all’esterna tra Salatino e Aurora, che si è conclusa con un bacio appassionato che ha lasciato le rivali sconvolte.

