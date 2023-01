Uomini e Donne, Sara Shaimi su Aurora Colombo e Sonny Di Meo: "Figuracce a gogo"

Gossip TV

Dopo la prima foto di coppia che ritrae insieme Aurora Colombo e Sonny Di Meo, l'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Shaimi, non si è trattenuta dal commentare. Ecco cosa ha detto.

Sonny Di Meo e Aurora Colombo sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha pubblicato una foto in cui è abbracciata con l'ex volto del dating show di Maria De Filippi. E, come era prevedibile, è arrivata anche la rezione di Sara Shaimi, ex fidanzata di Di Meo.

Sara Shaimi e i commenti sul nuovo amore di Sonny Di Meo

I rumors diffusi da Deianira Marzano rivelavano che probabilmente Di Meo aveva tradito Sara Shaimi proprio con Aurora Colombo. La notizia non è stata confermata da nessuna delle parti coinvolte, ma anche la rapidità con cui la coppia è uscita allo scoperto fa pensare che si dovessero conoscere già da tempo.

Sulla nuova coppia è già piovuto il giudizio negativo del web, perplesso dalla rapidità del nuovo amore, dato che - come ha sottolineato un utente anonimo a Colombo - solo poco tempo fa chiedeva un figlio alla sua ex. Su questo Aurora Colombo si è espressa con una piccola frecciatina su quanto sia più facile credere alle cose come appaiono, senza voler indagare, perché è più facile così.

E, non poteva mancare il commento di Sara Shaimi, ex di Sonny Di Meo, la quale ha ritenuto di voler parlare, in seguito alle numerose segnalazioni dei fan sulla nuova coppia:

"Visto che mi state girando certi commenti, proprio al volo spreco 30 secondo e vi spiego: chi vuole sapere la verità, può contattare amici, tutti gli amici, familiari, tutti quelli che volete. Prendere anche il telefono e vedere qual è la verità. Così evitano di fare certe figuracce."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne