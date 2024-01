Uomini e Donne, Sara Affi Fella svela la data delle nozze con il compagno Francesco Fedato

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne Sara Affi Fella ha svelato alcuni dettagli sulle sue nozze con Francesco Fedato.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Sara Affi Fella, convolerà presto a nozze con il suo compagno, Francesco Fedato. Su Instagram, infatti, l'ex volto del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi ha condiviso con i fan alcuni dettagli sulla cerimonia.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella svela quando si sposerà

Dopo aver partecipato a L'Isola dei Famosi con il fidanzato Nicola Panico, Sara Affi Fella è diventata nota al pubblico per essere stata una delle troniste del programma di Maria De Filippi. La sua permanenza all'interno del programma si concluse con la scelta di Luigi Mastroianni, ma una rivelazione di Panico confermò che in realtà lui e Affi Fella non si erano mai lasciati e la loro storia era continuata durante il programma.

Da anni, l'ex tronista è lontana dal mondo dello spettacolo e ha trovato l'amore nel compagno Francesco Fedato, da cui ha avuto anche il piccolo Tommaso, di tre anni. E qualche mese fa, Fedato le ha chiesto di sposarlo. L'annuncio delle nozze era arrivato dalla diretta interessata, che aveva condiviso sui social il video della proposta. Ora, a distanza di qualche tempo, Sara Affi Fella ha condiviso anche la data delle nozze: in un box domande su Instagram, infatti, ha risposto ad alcune curiosità dei fan e ha confermato che le nozze si terranno a giugno 2024.

Ai suoi followers, Sara ha rivelato:

"Tutto inizia a prendere forma. Sono contenta di quello che stiamo preparando, non è facile organizzare il tutto a distanza, ma per fortuna sono in ottime mani."

Ancora segreta la location, sebbene molti fan ritengano che la coppia possa decidere di convolare a nozze a Lucca, dove Francesco vive.

