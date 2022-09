Uomini e Donne, salta il matrimonio tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, l'amaro sfogo dell'ex dama: "Mi sono stufata"

Gossip TV

La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne ha annunciato in più occasione di voler convolare nozze ma non ci sarà alcun matrimonio: le parole di Ursula Bennardo a ThePipol.

Non ci sarà alcun matrimonio da celebrare per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia, nata nel dating show di Uomini e Donne, ha annunciato in più occasione di voler convolare nozze, una promessa fatta dall'ex calciatore dopo la sua partecipazione al Gf Vip.

Uomini e Donne, salta il matrimonio tra Ursula Bennardo e Sossio Aruta, lo sfogo dell'ex dama: "Mi sono stufata"

Tante incomprensioni e diverse crisi hanno minato la serenità di due ex protagonisti del dating show e le ultime dichiarazioni di Ursula, rilasciate a ThePipol non solo confermano i problemi, ma anche un sogno, quello di coronare il loro amore sull'altare, che ormai si è frantumato.

"Sì, mi ricordo bene quel giorno - ha esordito la Bennardo parlando della proposta di matrimonio di Sossio - Eravamo nello studio di Uomini e Donne con Alfonso Signorini presente, subito dopo l’esperienza al GFvip di Sossio. Ero molto felice, incredula, e non avevo dubbi di rispondergli “sì, sposiamoci”. Poi le cose dentro di me sono cambiate… alcuni atteggiamenti di Sossio mi hanno fatta indietreggiare!"

Per le nozze erano iniziati tutti preparativi, gli inviati, l'abito, la location. Poi l'ex dama pugliese ha fatto un passo indietro. Come l’ha presa Sossio? Non benissimo. “No l’ha accettato, per niente. Temeva che non provassi più nessun sentimento per lui e questa cosa lo rendeva molto insicuro. Alla fine credo se ne sia fatto una ragione“.

"Sicuramente i modi che ha Sossio di affrontare le litigate non mi piacciono, e molte sfaccettature del suo carattere mi hanno portata al punto di sentirmi arresa. Mi sono stufata, e ho pensato che la soluzione migliore fosse quella di non sposarci più”.

"In questo momento penso solo che ho bisogno di tempo per me stessa - ha concluso la Bennardo - Mi dedico troppo a lui, alla mia famiglia in generale e a tutto ciò che di buono possa fare per il contesto che mi circonda. Ma per me, quando ci penso? Ho bisogno di evadere e capire se tra me e lui possa esserci un futuro per sempre oppure no“.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.