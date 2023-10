Uomini e Donne, Roberta stregata da un corteggiatore, Maria De Filippi a Carlo: "Se non ti sta bene, va' via" [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Di Padua accetta di conoscere un nuovo corteggiatore, da cui è già molto presa. Nella discussione tra Carlo e Manuela si inserisce Maria De Filippi, che prende le parti della tronista.

La nuova puntata di Uomini e Donne riparte da Gemma e Maurizio, con un inatteso colpo di scena: il cavaliere si è interessato anche ad Elena. Arriva un nuovo corteggiatore per Roberta Di Padua e continuano le discussioni tra Manuela e Carlo, con tanto di intervento di Maria De Filippi.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua stregata da un nuovo corteggiatore, Maria De Filippi zittisce Carlo Marini: "Se non ti sta bene, ti alzi e te ne vai"

Dopo il racconto del romantico weekend a Livorno, di cui Gemma decanta le belle sensazioni provate con il cavaliere Maurizio, nella situazione si inserisce un terzo elemento inaspettato: Elena, una delle nuove dame, che ha lasciato il numero a Maurizio e il cui arrivo preoccupa la dama! Gemma è allibita, soprattutto, perché Elena non ha mai fatto mostra di essere interessata al cavaliere e salta fuori che lui e la dama si sentivano già da una settimana. Quando il cavaliere entra in studio, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono a Maurizio di raccontare la sua versione dei fatti: il cavaliere ammette che i giorni a Livorno sono stati bellissimi e rivela che lui e Gemma hanno parlato del perché tra loro non scattano baci. La risposta dell'uomo provoca la rabbia degli opinionisti, perché Maurizio dice che non vuole baciarla per non sporcare il rapporto tra loro.

Secondo Tina e Gianni, infatti, questa è solo una scusa che nasconde il disinteresse del cavaliere per la dama. Gemma continua a sostenere che tra loro c'è un legame speciale, fatto di gesti e di tenerezze, ma il suo discorso è interrotto da Gianni che è sempre più convinto della malafede del cavaliere. Questa sera Maurizio uscirà con Elena, anche se ha informato Gemma della cosa. Il cavaliere alla fine balla con quest'ultima. Dopo il ballo, il cavaliere è di nuovo interrogato dagli opinionisti e da diverse dame del parterre che ripetono che il cavaliere sta ingannando palesemente Gemma. Maurizio afferma che al momento non sente il trasporto fisico per la dama che dovrebbe avere, ma la reputa un'ottima persona e vuole proseguire con lei. Anche Elio Servo interviene e afferma che il cavaliere sta mentendo e che dovrebbe essere sincero con la dama, provocando la reazione infastidita di quest'ultima. Sconvolgendo il pubblico, anche Tina ammette che Elio ha ragione in questo caso. Al centro studio si siede Roberta Di Padua, per la quale è sceso un nuovo corteggiatore: Ermes, 35 anni single di Brescia, che colpisce subito la dama che decide di approfondire la conoscenza con lui.

Spazio al trono classico con Manuela e Carlo: dopo la brusca litigata in studio di qualche puntata fa, la tronista ha deciso di portare in esterna il corteggiatore, cercando di chiarire i loro punti di vista, ma l'uscita è stata un disastro, come si vede dal video mandato in onda dalla produzione. Per la tronista la reazione di Carlo è stata esagerata, visto che sono usciti insieme solo una volta. Anche in centro studio tra i due è evidente che è sceso il gelo e il corteggiatore continua a dire che Manuela non vuole chiarire perché non è interessata realmente a lui, anche se la tronista ribadisce che quando lei e Michele hanno discusso invece di parlare dell'esterna con Carlo, non è stato volontario. I toni sembrano mitigarsi e i due provano a chiarirsi, ma il corteggiatore continua a restare fermo sulla sua posizione. Anche la conduttrice del dating show di Canale5, Maria De Filippi, sottolinea l'atteggiamento aggressivo e quasi manipolatorio di Carlo: il corteggiatore ha fatto un monologo in pratica contro la tronista e sembrava pretendere anche che lei dovesse dirgli scusa. Maria gli consiglia di lasciar libera la persona, perché se Manuela gli avesse fatto semplicemente le scuse, sarebbe stata finta, perché non avrebbe espresso la sua opinione. La conduttrice riesce così a far ragionare il corteggiatore, spingendolo ad avere un comportamento meno aggressivo verso Manuela.

