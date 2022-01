Uomini e Donne, Roberta Giusti e Samuele Carniani stanno ancora insieme? Il colpo di scena

Gossip TV

La puntata della scelta di Roberta Giusti non è ancora andata in onda su Canale5, ma i fan si chiedono se la storia d’amore con Samuele Carniani stia continuando o meno.

C’è grande attesa per la messa in onda della puntata della scelta di Roberta Giusti, che ha sorpreso il pubblico di Uomini e Donne, terminando il suo percorso con Samuele Carniani. La nuova coppia non può uscire allo scoperto per il momento, dovendo aspettare per regolamento la messa in onda della puntata, ma alcuni indizi ci svelano se tra loro sta funzionando o se Roberta e Samuele si sono già lasciati.

Uomini e Donne, come procede tra Roberta Giusti e Samuele Carniani?

Dopo un percorso difficile, caratterizzato da una grande insicurezza e indecisione sentimentale, Roberta Giusti ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. La tronista romana, nonostante il pubblico non ci avrebbe mai scommesso, ha scelto di lasciare il programma insieme a Samuele Carniani, il dolce corteggiatore toscano che le ha rubato il cuore. Mentre Maria De Filippi ha promosso il corteggiatore - nonché non scelta di Roberta - Luca Salatino al ruolo di nuovo tronista, al fianco del collega Matteo Ranieri, i fan sono curiosi di scoprire come procede la storia d’amore tra la romana e Samuele.

Fino al momento della puntata della scelta, come da regolamento, la coppia non può apparire insieme in pubblico e quindi è difficile capire cosa stia accadendo tra i due, non fosse per qualche innocente indizio che svela una verità preziosa. Roberta ha festeggiato il Capodanno con Andrea Nicole e Ciprian Aftim, pronti alla convivenza, mostrandosi serena avvolta nel giaccone di Samuele, che appare in altre foto con lo stesso indumento.

Insomma, ovviamente non possiamo aspettarci una foto di coppia fino alla puntata di questione, che dovrebbe andare in onda nella settimana di ripresa di Uomini e Donne, ma questo ci sembra già un valido indizio al quale appellarci per poter dire che tra Samuele e Roberta procede tutto a gonfie vele.

