Uomini e Donne, Roberta Giusti contro Samuele Carniani? La frecciatine velenosa non passa inosservata

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, Roberta Giusti, lancia una pesante frecciatina all'ex fidanzato Samuele Carniani.

La fine della relazione tra Roberta Giusti e Samuele Carniani ha lasciato senza parole i fan di Uomini e Donne. A distanza di qualche settimana, rispondendo alle domande dei fan su Instagram, l’ex tronista sembra lanciare una pesante frecciatina ai danni del suo ex fidanzato.

Uomini e Donne, Roberta e Samuele: l’addio non è pacifico come sembra

Nello studio di Uomini e Donne, dopo un percorso altalenante che l’ha portata per lungo tempo ad essere divisa tra Samuele Carniani e Luca Salatino, la tronista Roberta Giusti ha scelto di concludere la sua avventura al fianco del toscano. La giovane romana e il corteggiatore sono apparsi subito innamoratissimi, poco interessati alle telecamere a differenza di altri colleghi che sin da subito hanno concesso interviste e posato a favore di macchina fotografica.

Insomma al pubblico di Uomini e Donne la storia d’amore tra Samuele e Roberta è piaciuta perché vera, ma qualcosa tuttavia non ha funzionato e dopo un anno e mezzo i due si sono lasciati. A comunicare la rottura è stata l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram, ammettendo di aver provato da tempo a sanare una situazione insanabile. A poche settimane di distanza da questo annuncio, Roberta è tornata a rispondere alle domande dei più curiosi su Instagram.

Dopo aver totalmente escluso il ritorno di fiamma con Carniani, la romana ha commentato la domanda di una fan, che le ha chiesto come ci si sente ad aver scoperto la vera natura di una persona che si ha avuto al fianco per lungo tempo. “Cadono le fette di prosciutti davanti gli occhi ma ti rendi conto che sapevi già tutto, non è una sorpresa, semplicemente non hai voluto vedere perché speravi in qualcosa di diverso. Welcome to my life”. Queste le parole della Giusti che hanno lasciato un po’ tutti stupiti. È chiaro che la romana abbia il dente avvelenato contro il suo ex fidanzato, ma cosa sarà successo tra i due? Al momento Carniani si tiene lontano dal gossip ma chissà se replicherà alle accuse velate, non troppo, della romana.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.