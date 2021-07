Uomini e Donne, Roberta Di Padua torna nel parterre over?: "Non so se sono pronta"

Gossip TV

Roberta parla di un suo possibile ritorno a Uomini e Donne dopo la rottura con Riccardo.

La rottura con Riccardo Guarnieri ha profondamente toccato Roberta Di Padua. Proprio quest'ultima ha rilasciato un'intervista al settimanale ufficiale di Uomini e Donne in cui ha svelato il suo attuale stato d'animo e parlato di un suo possibile ritorno nel parterre over del dating show di Canale 5.

Roberta Di Padua torna a Uomini e Donne? Le parole della dama

Dopo aver messo un punto alla sua relazione con Riccardo, Roberta sta cercando di riconquistare, giorno dopo giorno, l’agognata serenità. Nonostante questo, però, la dama ha rivelato di non essere ancora pronta a voltare pagine e iniziare una nuova storia: "In questo momento non ho né la testa né la voglia di mettermi in gioco sentimentalmente con una nuova persona. Di dover ricominciare a raccontarmi e farmi capire [...] da donna mi sento realizzata anche senza un uomo al mio fianco; se dovesse arrivare sarebbe un valore aggiunto".

La Di Padua ha continuato rivelando di aver avuto sempre il sostegno e supporto della sua amica Valentina Autiero: "Mi è stata vicina come sempre. Valentina ormai è per me una persona di famiglia e sa chi sono in ogni mia sfaccettatura. Siamo due donne molto diverse, ma al contempo entrambe vere ed è per questo, fin da subito, che nei camerini ci siamo trovate. Valentina è la cosa più bella in assoluto che mi ha dato Uomini e Donne. Lì non ho trovato l’amore ma ho trovato lei, una persona che sa ascoltarmi, che so ascoltare e con la quale discuto ma sempre in maniera costruttiva".

Dopo la rottura con Riccardo, Roberta tornerà nel parterre over di Uomini e Donne? "Non avrei problemi a rimetterci la faccia perché so per certo di non aver sbagliato in nulla, ma non so se sono pronta, o meno, per mettermi gioco sentimentalmente" ha dichiarato la dama di Cassino "Inoltre non so che effetto potrebbe farmi lo studio. Rivedere il luogo di tanti ricordi, belli e meno belli. Magari con il 'rischio' di rivedere qualcuno o di ritrovarmi a parlare di lui".

