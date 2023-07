Uomini e Donne, Roberta Di Padua scaglia una frecciatina contro Nicole Santinelli: "Ho sempre ragione..."

Gossip TV

Dalle ultime stories pubblicate, sembra che la dama del trono over Roberta Di Padua non si sia trattenuta dal lanciare qualche frecciatina contro Nicole Santinelli. Ecco cosa ha detto!

Dopo la fine della storia della tronista Nicole Santinelli, la dama del trono over di Uomini e Donne, Roberta Di Padua, non ha potuto fare a meno di lanciare diverse frecciatine contro la romana e, a distanza di mesi, sembra che nelle ultime sue stories pubblicate su Ig abbia voluto ancora una volta sottolineare qualcosa contro Santinelli, con cui ha avuto diversi scontri in studio.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua contro Nicole Santinelli? Ecco cosa ha detto

I primi litigi in studio tra la tronista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e la dama del trono over sono avvenuti poco dopo l'ingresso di Nicole nel programma e la presentazione di alcuni suoi corteggiatori. Tra loro, ad aver attirato l'attenzione sia della tronista sia della dama è stato Andrea Foriglio, ortopedico di una certa fama, con cui Nicole ha iniziato una conoscenza all'interno della trasmissione, in contemporanea quasi con Carlo Alberto Mancini. Data la forte attrazione tra Foriglio e Santinelli, il pubblico pensava che sarebbe stato lui la scelta, ma a sorpresa Nicole aveva scelto come compagno Carlo, uscendo insieme dal programma. La sua decisione aveva stupito tutti, Di Padua compresa, la quale aveva commentato dicndo che questa scelta la sorprendeva molto e che si augurava che la tronista avesse scelto con il cuore e non la testa.

Quando a distanza di un mese la relazione con Carlo Alberto si era conclusa, in maniera anche abbastanza turbolenta, Roberta Di Padua non aveva saputo trattenersi dal commentare dal suo profilo Ig l'atteggiamento della tronista ed erano volate diverse frecciatine, con tanto di insinuazioni che la dama del trono over avesse iniziato a frequentare Foriglio. La situazione era andata scemando e sembrava che il trono di Nicole Santinelli fosse oramai acqua passata, l'ennesimo trono andato male di un'edizione alquanto traballante dal punto di vista dei sentimenti. Tuttavia, l'ex tronista è tornata a parlare di Carlo qualche settimana fa, riaccendendo brevemente la polemica con l'ex.

Secondo Nicole, infatti, Carlo le avrebbe nascosto delle cose e l'atteggiamento che aveva avuto poco dopo la rottura, decidendo di raccontare tutto con una diretta su ig, l'aveva enormemente delusa. A sua volta Mancini aveva risposto ribadendo di essere una persona onesta e che non aveva nulla da nascondere. Dato che già in passato Roberta aveva commentato le vicende di Nicole, anche dopo questo scambio di interviste, ai fan è sembrato che, da alcune sue stories pubblicate nelle scorse ore, la dama del trono over avesse deciso di lanciare nuove frecciatine contro Santinelli. Infatti, nel video pubblicato sui social, Di Padua afferma che, come spesso accade, ha la capacità di indovinare sempre l'evolversi di certe vicende:

"Sto seguendo tutto, sto vedendo tutto e niente...vabbè. Io quando faccio le mie descrizioni mi puntate il dito, però, bisogna riconsocere che non mi sbaglio mai. Mai una. Ho proprio questa capacità di captare al volo e mi piacerebbe tanto una volta, almeno per una volta, dire 'c****, mi sono sbagliata'. Vabbuò, io chiuderei qua perché ho già detto troppo."

