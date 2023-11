Uomini e Donne, Roberta Di Padua rompe il silenzio sul bacio con Gianni Sperti: "Non me l'aspettavo, ma..."

Gossip TV

Roberta Di Padua critica il parterre maschile di Uomini e Donne e commenta il bacio dato a Gianni Sperti.

Roberta Di Padua ha rilasciato una nuova intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ha ribadito il suo pensiero sul parterre maschile del trono over. Non solo. La dama ha colto l'occasione anche per commentare il tanto discusso bacio dato all'opinionista Gianni Sperti.

La confessione di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua è una delle protagoniste indiscusse di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del programma, la dama è tornata all'attacco contro i cavalieri del parterre over, incapaci secondo lei di corteggiare e intraprendere una relazione, e parlato del discorso fatto in studio insieme a Barbara De Santi:

Credo che quello che abbiamo sottolineato sia un disagio comune a tutte le donne del parterre, non solo mio e di Barbara. Il programma è lo specchio di quello che succede anche fuori nei rapporti interpersonali uomo/donna e la conferma l'ho avuta in questi giorni [...] Probabilmente siamo davanti a una nuova generazione di maschi molto diversa dal passato. Sono talmente presi da se stessi da non saper più corteggiare. Sono sfaticati [...] Mi rendo conto che una donna forte e indipendente come me possa spaventare un uomo, perché di un uomo non ha bisogno....

La goccia che ha fatto traboccare il vaso? L'atteggiamento di Ermes. Quando è sceso per me pensavo si fosse aperto uno spiraglio di luce, ma poi mi sono resa conto che forse non ero io il motivo della sua decisione di venire a Uomini e Donne. Non ha saputo darmi una dimostrazione del suo interesse. Neanche risponde alle mie provocazioni per tenermi testa.

Roberta è stata anche protagonista di un bacio che ha fatto molto scalpore, quello con lo storico opinionista Gianni Sperti. A tal proposito la dama ha confessato:

La cosa ovviamente mi ha lasciata basita perché non me l'aspettavo. Mi sono subito calata nella parte. Gianni è un uomo molto affascinante, non avrei risposto al bacio di chiunque, se ci avesse provato qualcuno che non mi piace lo avrei allontanato subito e in malo modo. È stato un bacio piacevole, ma sono consapevole del fatto che Gianni ha fatto questo gesto anche provocatorio con me perché ci vediamo in studio da anni e quindi abbiamo una certa confidenza. Sa bene che sono una che sa stare al gioco.

