Uomini e Donne, Roberta Di Padua rifila un due di picche a Marco: "Non ci penso proprio!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, Roberta Di Padua ha rifilato un nuovo due di picche a uno dei cavalieri. Ecco cosa è successo!

La nuova puntata del dating show di Uomini e Donne, in onda su Canale5, riprende dalla discussione tra Elena, Maurizio e gli altri personaggi del parterre. Si apre un'accesa discussione tra Marco, Alessio e Claudia per alcuni comportamenti del primo cavaliere. Brando al centro studio svela di aver cercato Beatriz e la corteggiatrice annuncia di voler proseguire la sua frequentazione con il tronista.

Uomini e Donne, Marco e il due di picche di Roberta!

Elena e Maurizio non riescono a convincere né Gianni e Tina, né gli altri membri del parterre del programma Mediaset condotto da Maria De Filippi. Entrambi continuano a sostenere che hanno bisogno di conoscere altre persone per capire se davvero sono innamorati l'uno dell'altra, mentre tutti gli altri sono sempre più convinti che loro si siano messi d'accordo per sfruttare la popolarità del programma per un loro tornaconto. Alla fine, Maria li fa accomodare e i due ballano insieme. Durante il ballo, i due si stringono affettuosamente e Tina commenta che un abbraccio così non può certo indicare che non c'è qualcosa.

Spazio a Silvio e Gabriella, la dama che è scesa per lui ma che è già una conoscenza nota del dating show: i due sono usciti insieme, si sono baciati, hanno trascorso una piacevole serata, hanno ballato, parlato. I due continuano la loro frequentazione, mentre Donatella ammette di sentirsi ferita dal vedere loro due così affiatati, dopo così poco tempo che lei e il cavaliere hanno chiuso. Spazio ancora al trono over con un dono da parte di Marco per Roberta Di Padua e Barbara De Santi: il cavaliere ha preso per la prima una tazza con una frase, Non ti accollare, mentre a Barbara ha regalato una candela...a forma di mano che fa il gesto con le corna! Si tratta di due doni ironici, ma a sorpresa Marco svela che si tratti anche di un gesto per lasciare una porta aperta con le due dame.

Interviene arrabbiata Claudia, che ricorda al cavaliere che ha detto che Roberta non gli è mai piaciuta e ne ha parlato malissimo. Marco spiega che ciò che ha detto dipendeva dalla delusione provata con il due di picche di Roberta, ma Claudia non molla e lo accusa di essere un attore e di essere bugiardo. Anche Patrizia, un'altra dama del parterre, interviene a favore di Claudia, confermando la sua versione e ricordando al cavaliere che aveva chiesto alla dama di uscire insieme dopo il bacio tra Claudia e Alessio. Quest'ultimo interviene a favore di Claudia, ricordando però alla dama anche di come lei abbia continuato a uscire con il cavaliere anche dopo che lui le aveva augurato di restare a lungo nel programma, perché la vedeva adatta alle telecamere. Esplode una discussione tra Alessio, Claudia e Marco, con quest'ultimo che grida alla dama di essere stato usato da lei e che se non fosse stato per Maria loro starebbero ancora a discutere, perché la conduttrice si è intromessa e li ha spinti a dichiararsi.

Barbara interviene e ricorda a Claudia che non è carino mettere in cattiva luce Marco rivelando ciò che ha detto su Roberta in un momento di rabbia. Marco vorrebbe chiedere a Roberta di ballare, ma la dama gli rifila un sonoro no e preferisce sedersi. Barbara invece resta al centro studio e viene raggiunta da Tiziana: entrambe le dame stanno conoscendo Mario, uno dei nuovi cavalieri. Quest'ultimo racconta di aver trascorso una bella serata con Tiziana, mentre con Barbara si è visto tre volte, ma il cavaliere ammette di trovarle entrambe interessanti e bellissime. Barbara ha detto alla redazione di voler continuare con Mario, ma dato che si è dimenticata che sono usciti già tre volte e non due e non riesce a sopportare i suoi tentativi di contatto fisico, allora, preferisce sedersi e non continuare. Invece, Tiziana decide di continuare a conoscerlo e valutare se c'è qualche sviluppo.

Spazio al trono classico con Cristian Forti e Brando Ephikrian: quest'ultimo ha deciso di andare a riprendere Beatriz, dopo che la corteggiatrice aveva deciso di andar via perché non apprezzava il trono di Brando e lo riteneva finto. Il tronista spiega che ha raggiunto l'ex corteggiatrice in camerino perché voleva delle spiegazioni da lei, ma vede che la corteggiatrice è a disagio e non sembra contento di vederla seduta, come sottolineano Beatriz e Maria. Ma il tronista ammette che si sente un po' diffidente, viste le segnalazioni su di lei: Gianni sottolinea che ha un comportamento strano, mentre Tina gli ricorda che ha solo 20 anni ed è naturale questa insicurezza. Ma alla fine i due ballano abbracciati!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne