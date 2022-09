Uomini e Donne, Roberta Di Padua "innamoratissima di un noto cavaliere del trono over": la segnalazione

Gossip TV

La dama di Cassino e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne starebbero per uscire allo scoperto.

Colpo di scena nel dating show di Uomini e Donne. Oggi sono arrivate alcune segnalazioni con tanto di foto che testimoniano una nuova frequentazione di Roberta di Padua con un noto cavaliere nel parterre del trono over.

Nelle corso delle prime registrazioni del dating show, il cavaliere in questione era uscito con la dama di Cassino ma durante l'ultima puntata sembrava avessero chiuso la loro breve conoscenza. Stando alle segnalazioni ricevute dall'influencer campana Deianira Marzano, le cose stanno procedendo del tutto diversamente e Roberta sarebbe ad un passo dal rendere pubblico il tutto. La dama di Cassino sarebbe infatti "innamoratissima". Ma di chi stiamo parlando? Dell'ex frequentazione di Ida Platano, Alessandro Vicinanza, 39enne originario di Salerno.

Roberta di Padua, "ha detto che a breve uscirà lo scoop“, ha scritto un utente, accompagnando la segnalazione con uno scatto che vede la dama passeggiare mano nella mano con Alessandro. Un'altra utente ha testimoniato che erano insieme ad una festa, "innamorati, felici e gentilissimi." Stando a quanto hanno riferito alla Marzano, la coppia ancora non può mostrarsi insieme prima che vada in onda la puntata. Nel corso dell'ultima registrazione è stato inoltre segnalata una lite tra Roberta e Ida proprio a causa di Alessandro. Solo l'intervento della padrona di casa, Maria De Filippi avrebbe messo fine alla rivalità tra le due dame, ex fidanzate entrambe anche di Riccardo Guarnieri.

