Uomini e Donne, Roberta Di Padua e l'apprezzamento su uno dei concorrenti di Temptation Island

Anche la dama del trono over di Uomini e Donne Roberta Di Padua sembra apprezzare Temptation Island, a giudicare dall'apprezzamento verso uno dei concorrenti. Ecco cosa ha detto.

Lunedì 26 giugno è tornato su Canale5 Temptation Island, il reality dell'estate più atteso di sempre, condotto da Filippo Bisciglia. Le 7 coppie presenti in trasmissione sono già in crisi, dato che tra problemi personali e pregressi e le attenzioni di tentatori e tentatrici le loro situazioni è più che instabile. La prima puntata del reality ci ha regalato dei momenti davvero iconici, è stata vista da oltre 3 milioni e mezzo di spettatori ed è stata molto apprezzata da molti personaggi del mondo televisivo.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua lancia un apprezzamento a uno dei concorrenti

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno dimostrato di apprezzare il trash che Temptation Island sa regalare c'è stata Antonella Clerici, che ha commentato positivamente la scelta della colonna sonora della trasmissione. Ma a quanto pare, anche un'altra donna ha espresso apprezzamento per il reality, in particolare per uno dei concorrenti. Parliamo della dama del trono over di Uomini e Donne Roberta Di Padua.

La dama è nota per avere una preferenza per uomini più giovani di lei, come ha dimostrato durante il trono di Nicole Santinelli, quando ha provato a lasciare il numero al corteggiatore Andrea Foriglio. Anche in questo caso, la preferenza di Roberta Di Padua è caduta su uno dei concorrenti, il trentenne Manuel Maura, fidanzato con Francesca Sorrentino. La coppia sta insieme da diversi anni e l'uomo ha già lasciato la fidanzata ben 5 volte, ma ogni volta è tornato sui suoi passi e, complice l'attaccamento emotivo di Francesca per lui, i due si sono riappacificati.

Tuttavia, fin dalla prima puntata il pubblico ha avuto modo di osservare la freddezza di Manuel verso Francesca e, invece, la dolcezza della concorrente e la fragilità del suo animo, tormentato da questo amore che ormai non è più tale e che lei non riesce a lasciare andare. Manuel non ha battuto ciglio neppure quando al falò Bisciglia gli ha mostrato il video in cui la sua fidanzata e Alberto, uno dei tentatori, parlavano in spiaggia. Non è successo nulla tra loro, ma le parole di Alberto sono state un balsamo per la ragazza e le hanno fatto comprendere che ciò che Manuel non sembra apprezzare è in realtà un suo dono, un pregio bellissimo che gli altri, al contrario, notano eccome. Insomma, il pubblico ha già scelto Francesca come protetta, condannando l'atteggiamento di Manuel e anche noi non siamo da meno!

L'apprezzamento di Roberta Di Padua è stato proprio per Manuel. La dama, infatti, ha pubblicato una storia, in cui si vedeva il volto del ragazzo durante la trasmissione, lasciando un commento inequivocabile:

"E Manuel da dove è uscito? Tanta roba..."

