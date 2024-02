Gossip TV

Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stanno insieme davvero? Ecco cosa sta succedendo

di Anita Nurzia 12 febbraio 2024 75

Dopo la puntata di Uomini e Donne in cui Roberta e Alessandro hanno deciso di lasciare insieme il dating show di Canale 5, è arrivato un gesto social da parte dei due ex volti del programma che ha chiarito come stanno proseguendo le cose tra loro.