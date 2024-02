Uomini e Donne, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza escono insieme dal programma! [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi, su Canale5, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lasciano insieme il programma!

La nuova puntata di Uomini e Donne inizia con il trono classico e una drastica decisione di Ida Platano: eliminare Mario Cusitore. Colpo di scena nel trono over, con l'uscita di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. In studio diverse dinamiche riguardo il trono over. Il programma acquista un nuovo cavaliere!

Uomini e Donne, Roberta e Alessandro lasciano insieme il programma! [VIDEO]

Ida Platano ha preso una decisione definitiva: dopo una notte di riflessioni e dopo l'ennesima segnalazione su Mario Cusitore, la tronista ha deciso di eleminarlo. In questa nuova segnalazione, la tronista svela, ha trovato anche alcune confessioni private che il corteggiatore aveva rivelato a lei, almeno così pensava. Inoltre, la tronista racconta che nelle chat che ha visto Mario diceva di non avere interesse per lei e che era nel programma solo per un'esperienza. Ida dichiara che, per quanto a lei possa piacere Mario, vuole mettere sé stessa al primo posto e mandarlo via è un atto di amore verso il suo essere. Interviene Ernesto e consiglia alla tronista di non lasciare nulla di intentato e di chiarirsi con Mario, prima di chiudere definitivamente con lui.

Si passa al trono over, con Roberta Di Padua, Alessandro Vicinanza e Gianluca al centro studio: i primi due non si sono più sentiti, mentre Roberta e Gianluca si sono visti per una breve chiacchierata. Alessandro dichiara ancora che vorrebbe dare l'esclusiva alla dama e che è disposto anche a uscire con lei dal programma. Quando però arriva il momento del ballo, Roberta sceglie Alessandro e gli si butta tra le braccia. Questo atteggiamento viene rimproverato da Gianni Sperti: l'opinionista sottolinea come il comportamento della dama sia totalmente cambiato, perché fino a due puntate fa voleva conoscere altri uomini e che di Alessandro non si fidava, ora, invece, ha deciso di ballare con lui, nonostante ci sia Gianluca con cui potrebbe conoscersi.

Per l'opinionista, dunque, la loro presenza nel dating show di Canale5 targato Mediaset è totalmente superflua e dovrebbero uscire. Se Roberta sembra più propensa a prendere in considerazione l'idea, Alessandro inizialmente pare tentennare, ma quando Gianni lo attacca di nuovo, si alza e chiede a Roberta di uscire dal programma. Quando la dama accetta, i due chiedono un ultimo ballo alla conduttrice Maria De Filippi e si baciano appassionatamente davanti a tutti. Dopo il saluto della nuova coppia, si vede ancora il trono over al centro studio con Ida e Luciano

Dopo un'iniziale battuta d'arresto, a causa del fatto che Luciano aveva dato un valore diverso ad alcuni gesti verso la dama, tra i due sembra che abbiano deciso di proseguire la loro storia, anche se sembra che sia più Ida che il cavaliere a essere interessato nel conintuare a conoscere la dama. Anche Barbara attacca il cavaliere, dicendo che è evidente la mancanza di interesse da parte sua per Ida. Tocca poi a Cristina, per la quale sono scesi due corteggiatori: Mauro e Leonardo, ma la dama decide di non conoscere nessuno dei due.

Maria De Filippi chiede ad Aurora Tropea di sedersi al centro studio, perché la dama è uscita con un cavaliere Roberto, con cui però la situazione è già in fase di conclusione, perché il cavaliere, con poco garbo, dichiara che non ha la minima attrazione fisica verso la dama. Prima che Aurora si sieda, però, Cristina la critica perché mentre con le donne tende a essere aggressiva, davanti a una dichiarazione del genere di un uomo non batte ciglio. Entra un cavaliere per Asmaa, che si chiama Mario, ma la dama non vuole conoscerlo: tuttavia, il ragazzo ammette di essere interessato a conoscere altre dame del parterre e chiede di restare nel programma e Maria De Filippi concede il suo benestare, facendolo ballare con Ida Platano per farlo ambientare.

