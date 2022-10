Uomini e Donne, Roberta Di Padua bacia Riccardo Guarnieri e Ida Platano perde la testa (VIDEO)

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano ha una reazione assurda quando scopre la cena con bacio di Riccardo e Roberta.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano reagisce malissimo dopo aver scoperto che Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri sono usciti insieme a cena, e si sono baciati. La dama di Brescia continua a sostenere di non provare più nulla per il suo ex, ma la sua reazione è assolutamente fuori controllo, tanto da spingerla a lasciare lo studio.

Uomini e Donne, Ida Platano fuori di sé: ecco perché

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sulla coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che hanno iniziato a frequentarsi nuovamente tra mille polemiche. La dama di Brescia si è infuriata dopo l’ultima puntata, durante la quale ha attaccato duramente Roberta Di Padua, perché crede che il cavaliere non prenda posizione durante le discussioni in studio non svelando la verità. Viene mostrato il confronto dopo puntata e Roberta, spazientita, si è scagliata contro Alessandro che l’ha accusata di essergli saltata addosso.

Secondo la dama, infatti, la passione sarebbe stata reciproca e ora Vicinanza si starebbe impegnando a trovare giustificazioni perché sta uscendo con Ida, risultato poco credibile agli occhi di tutti. Poi arriva il colpo di scena, Riccardo Guarnieri e Roberta sono usciti insieme e la cosa non fa per niente piacere alla dama bresciana che esplode di gelosia malcelata. Cristina si intromette, ammettendo di aver ricevuto la richiesta di Riccardo che voleva il suo numero per uscire insieme, sottolineando come il cavaliere sia indeciso.

Nel frattempo, in studio esplode il caos e Riccardo e Roberta vengono accusati di star fingendo per infastidire Ida e Alessandro, e la cosa sembra funzionare dato che la dama bresciana fugge via dallo studio in preda ad un attacco isterico. Mentre imperversano le polemiche da tutti i lati, Riccardo e Roberta confermano che la loro era una cena isolata e non vi sarà un futuro, nonostante sia scappato un bacio tra loro. Ida torna in studio ed è ancora una furia, tanto che Tina Cipollari le fa notare che è assurda la sua reazione di gelosia, quando dice che per lui non prova più niente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.