Uomini e Donne, Roberta Di Padua abbandona il programma: "L'amore non fa per me" [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Roberta Di Padua ha deciso di abbandonare il programma, dopo l'ennesima delusione causata da Alessandro Vicinanza.

Oggi, 8 gennaio, è tornato in onda Uomini e Donne e nella prima puntata del 2024 si parte dal trono over con Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Dopo l'ennesimo video che mostra l'interesse del cavaliere per Cristina Tenuta, Roberta decide di lasciare il programma. Anche quando entra Cristina Tenuta, il cavaliere si ritrova ad avere un due di picche. Il trono classico di Cristian traballa sotto la furia di Virginia e Valentina.

Uomini e Donne, Roberta Di Padua lascia il programma, Alessandro prova a fermarla, ma lei è irremovibile: "Troppo tardi"

Al centro studio si siede Alessandro Vicinanza, che è protagonista di un video in cui manifesta apertamente il suo interesse per Cristina Tenuta, tanto da raggiungerla in camerino per cercare di strapparle il numero. Il cavaliere è veramente molto preso e dopo diverse insistenze, riesce a strappare alla dama un appuntamento. In studio, anche Roberta Di Padua si siede al centro studio e quando Maria De Filippi le chiede cosa pensa, la dama del trono over si prende un attimo prima di rispondere e alla fine dichiara che vuole stare da sola e preferisce lasciare il programma. Non ha più voglia di ricominciare con altri cavaliere, non vuole più dover ricominciare ogni volta con un uomo che poi non la sceglierà. Quando anche Ida Platano prova a intervenire per convincerla a restare, Roberta le rinfaccia alcune parole che la tronista ha pronunicato a Verissimo e la prega di tacere.

In questa situazione, Vicinanza ammette di non volerla convincere a restare nel programma, perché di fronte alla reazione di Roberta si sente spaventato dai sentimenti che lui ha per lei. Tina Cipollari interviene e le chiede se è innamorata di Vicinanza e che non è da lei lasciare il programma per la decisione del cavaliere. In sua difesa arriva invece Gianni Sperti che le ricorda di ripensarci perché lei ha idealizzato l'amore per Alessandro, dato che neppure la scorsa volta è mai successo nulla. Roberta però sembra decisa a voler andare via: come ultimo tentativo, la conduttrice manda in onda un video che riguarda Marco Viola: il cavaliere, in un fuori onda, racconta alla dama Serena, che era scesa per corteggiarlo, che lui è interessato a Roberta e vorrebbe provare a uscire con lei. In studio, Roberta ammette che il cavaliere l'aveva cercata e che le aveva già manifestato il suo interesse.

Marco si fa avanti e le rinnova il suo interesse, ammettendo di essere sorpreso e deluso da questa decisione della dama e prova a convincerla, ma Roberta è irremovibile: così si alza e, dopo aver salutato Maria De Filippi e gli opinionisti lascia lo studio, mentre Alessandro prova a fermarla e la segue fino in camerino. Ma anche qui, la dama non vuole cambiare idea e gli chiude la porta in faccia. Tornato a centro studio, il cavaliere ammette di essere confuso, perché con Roberta ha un vissuto importante, ma sente anche un certo trasporto per Cristina e non vuole precludersi la conoscenza con lei, soprattutto, perché non sente al momento le stesse cose di Roberta. Quando al centro studio si siede Cristina, la dama si dice dispiaciuta per Roberta e che, anche se ha trovato il cavaliere simpatico, non pensa di voler continuare, mentre Alessandro ammette che dopo il loro appuntamento ha sentito una sensazione nuova per la dama. La padrona di casa però gli ricorda che Cristina gli ha appena dato un due di picche.

I due opinionisti non credono però che la dama non sia del tutto disinteressata al cavaliere e abbiamo il primo intervento del 2024 di Maria De Filippi, che chiarisce che tra i motivi di Cristina di dire di no c'è anche il rispetto per Roberta e Tina le rinfaccia che allora non aveva motivo di uscire con Vicinanza, visto che non aveva alcun interesse. Inizia così una discussione tra l'opinionista e la dama del trono over, con Tina che continua a demolire le opinioni di Cristina e le rinfaccia che non è mai pronta a uscire con nessuno e poi improvvisamente decide di buttarsi con Alessandro. Alla fine, tra Cristina e Alessandro si chiude la frequentazione e per il cavaliere scende una dama, Alessia, ma il cavaliere decide di non conoscerla. Continuano le discussioni tra Tina e Gianni, perché i due opinionisti non la pensano alla stessa maniera sull'uscita di Roberta.

Spazio al trono classico con Cristian Forti: il tronista ha inseguito Valentina dopo l'ultima puntata, perché la corteggiatrice si è risentita del comportamento del ragazzo, per l'ennesima volta. Cristian l'ha inseguita e ha provato a spiegarle come stavano le cose. In centro studio, Virginia e Valentina sono protagoniste di un'accesa discussione, in cui non fanno altro che rinfacciarsi di tutto, sotto lo sguardo divertito del tronista. Quest'ultimo prova a intromettersi nella discussione, ma entrambe le corteggiatrici sono furiose con lui e preferiscono andare a sedersi sulle gradinate.

