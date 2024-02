Uomini e Donne, Roberta Di Padua a cuore aperto: "Alessandro non è l'uomo che voglio al mio fianco, lo avevo idealizzato"

Gossip TV

Roberta Di Padua svela tutta la verità sul suo ritorno nel parterre over di Uomini e Donne.

Roberta Di Padua è una delle protagoniste più chiacchierate e discusse di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Maria De Filippi, la dama del parterre over ha fatto un bilancio del suo turbolento percorso con Alessandro Vicinanza e svelato il reale motivo che l'ha spinta a rimettersi in gioco.

La verità di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui si è raccontata senza filtri e svelato il reale motivo che l'ha spinta a tornare nel parterre over del dating show di Canale 5 e rimettersi in gioco dopo la definitiva rottura con il cavaliere Alessandro Vicinanza:

Nei giorni in cui sono stata lontana dal programma ho riflettuto molto e ho capito che nessuna donna deve annullarsi per un uomo, mai. Inoltre, ho capito che Alessandro non valeva la mia resa e che il mio sentimento era forse più legato all'Alessandro dei primi tempi che ho idealizzato. Il vero Alessandro, da quello che vedo, non è l'uomo che voglio al mio fianco [...] Sono riuscita a distaccarmi anche se non nego che quando lo vedo provo una certa attrazione fisica per lui. Rimane sempre, anche se solo fisicamente, il mio prototipo di uomo.

Leggi anche Ursula Bennardo e la confessione sulla rottura con Sossio Aruta

Roberta ha continuato rivelando:

Durante il percorso con lui ammetto di essere stata un pò altalenante e spesso debole. Sono diventata una versione di me che non mi piaceva: vulnerabile, ingestibile...per questo mi sono fermata [...] Il problema di Alessandro è che lui tende a perdere l'interesse una volta conquistata la persona. Io ero una certezza e credo che lui ne sia ancora convinto. Alessandro è certo che io sono lì per lui. A me le cose troppo facili non piacciono. Trovo stimolante la fase di conquista in un rapporto, ma non può e non deve durare troppo.

Scopri le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne.