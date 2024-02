Uomini e Donne, Ursula Bennardo torna a parlare della rottura con Sossio Aruta: "Mai avrei voluto una situazione del genere

Gossip TV

Dopo l'annuncio della fine della sua storia con Sossio Aruta, nata nel dating show di Uomini e Donne nel 2018, l'ex dama pugliese Ursula Bennardo, sui social, ha voluto rilasciare nuova dichiarazioni condividendo il suo stato d'animo.

"Buon pomeriggio, innanzitutto voglio ringraziarvi per i tanti messaggi dolcissimi che mi avete inviato - ha dichiarato l'ex dama del trono over - "Ovviamente non è una situazione facile, non è una situazione semplice. Quando ci sono dei figli purtroppo è una tragedia. Sicuramente non è una cosa facile. Ovviamente ragazzi non è successo ieri. Ieri ho deciso di comunicarvelo perché è giusto così. Inutile nascondersi dietro a un dito. Essendo appunto una situazione ormai definitiva è anche inutile aspettare altro tempo. Dirvi che il periodo peggiore l’ho già attraversato quindi adesso sono e sarò in fase di ripresa. Proverò, cercherò di stare sempre meglio anche se ovviamente non essendo semplici fidanzati, conviventi, avendo anche una bambina la situazione diventa molto complessa. Io ho sofferto tanto per la mia separazione passata, il mio divorzio."

Ursula ha poi continuato:

"Ho cresciuto tre figli da sola quindi mai avrei voluto nella mia vita ritrovarmi in una situazione del genere. Motivo per il quale avevo sempre avuto paura e timore di ricostruirmi una famiglia. Proprio perché l’ultima cosa che avrei voluto nella mia vita era proprio questa. Però quando non c’è altra soluzione bisogna esserne forti, bisogna prenderne atto e migliorare la propria vita. Anche perché se una mamma è felice, lo sono anche i figli. Quindi io lavorerò su questo, sulla mia felicità e la mia tranquillità, per loro."

Ursula e Sossio si sono conosciuto nel trono over di Uomini e Donne nel 2018. Insieme hanno lasciato il dating show per poi partecipare a Temptation Island Vip e sono poi diventati genitori di Bianca nata nel 2019. Il loro rapporto è stato caratterizzato da diversi alti e bassi e dopo aver annunciato e rimandato le nozze in più di un'occasione, ad oggi, la relazione è giunta al capolinea. "Nessuna possibilità di riconciliazione" ha affermato la Bennardo sui social.

