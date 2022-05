Uomini e Donne, rissa sfiorata in studio: Armando Incarnato una furia contro Alessandro Vicinanza

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, si accendono i toni tra Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza.

La nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano continua a conoscere Marco nonostante qualche remora. La dama bresciana non convince Tina Cipollari, certa che lei sia presa ancora da Riccardo Guarnieri che finisce anche nel mirino di Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo, invece, si scontra con Armando Incarnato e i toni diventano decisamente violenti.

Uomini e Donne, Armando perde la calma: volano paroloni

Ida Platano torna nello studio di Uomini e Donne nella puntata di oggi, dopo un’assenza che ha fatto tanto chiacchierare. Tina Cipollari insinua che Ida e Riccardo Guarnieri siano in contatto tra loro, mentre Alessandro Vicinanza ammette di aver fatto bene a chiudere, vedendo la dama ancora presa dal suo ex fidanzato. Ida nega fermamente di aver lasciato la porta aperta a Riccardo, pur ribandendo che il cavaliere non le è indifferente, e Cipollari esplode non credendo ad una parola.

La discussione si sposta tra Armando Incarnato e Alessandro, che viene accusato di aver attaccato il cavaliere attraverso amici in comune e di mostrarsi in compagnia di donne avvenenti sui social. Nella conversazione si intromette anche Melissa che, dopo aver ribadito che non trova nulla di male nella vita che conduce Alessandro, ammette di non aver avvertito un grande trasporto nei confronti del cavaliere. Melissa stupisce, raccontando di essere rimasta fulminata da Luca Salatino e Maria De Filippi la invita a sedersi per attendere l’ingresso del tronista. Ida, invece, è uscita con Marco e si è trovata bene con lui durante i loro due appuntamenti ma telefonicamente il cavaliere è stato quasi totalmente assente, non dandole modo di conoscerlo meglio.

Mentre i due decidono di continuare a conoscersi, Tina nota che Armando ha insistito per ballare con Melissa e accusa il cavaliere di essere geloso di tutti coloro che potrebbero oscurarlo, scatenando così uno scontro durissimo tra Armando e Alessandro. Si passa a Riccardo Guarnieri che ha deciso di contattare nuovamente Gloria ma si è trovato davanti un rifiuto: la dama non a voluto rivederlo perché ha intrapreso un altro percorso. Riccardo è profondamente deluso e crede che Gloria abbia cambiato idea troppo in fretta, mentre la romana fa notare che lei si è allontanata dopo i suoi continui ripensamenti sulla loro frequentazione. Riccardo non ci sta ma è Maria Grazia a sferrare il colpo finale, accusando il cavaliere di avere lo stesso schema per tutte le donne che frequenta.

