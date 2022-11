Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: ''Ida Platano ha segnato il mio prima e dopo''

Gossip TV

Riccardo Guarnieri, discusso cavaliere del trono over di Uomini e Donne, torna a parlare del rapporto con Ida Platano alla luce delle ultime puntate del programma di Canale 5.

La storia d’amore tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è veramente un capitolo chiuso? Le Anticipazioni di Uomini e Donne ci rivelano che la dama bresciana ha lasciato la trasmissione con Alessandro Vicinanza, mentre Riccardo è ancora in dubbio e pensa a Roberta Di Padua. Quel che è certo è che, per il cavaliere pugliese, la storia d'amore con Ida ha segnato un capitolo fondamentale della sua vita.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: ecco cosa pensa di Ida Platano

Dopo numerosi tira e molla, Riccardo Guarnieri e Ida Platano si sono detti addio e la dama bresciana ha sopportato un dolore fortissimo, che l’ha portata ad intraprendere un percorso psicologico per recuperare la propria serenità, finendo comunque con il capitolare davanti al ritorno del cavaliere pugliese nello studio di Uomini e Donne. I due protagonisti del trono over si sono resi protagonisti di scontri furiosi, per poi uscir insieme a cena e tornare in studio più battaglieri che mai, con Ida totalmente fuori di sé per essere stata nuovamente rifiutata da Riccardo, nonostante le premesse fossero ben altre.

Nella nuova stagione del dating show di Canale 5, Riccardo ha continuato a rispettare la decisione presa prima dell'estate, salvo poi accusare Ida di averlo bloccato ovunque e di non avergli mai concesso un vero chiarimento. La dama bresciana, tuttavia, ha finalmente preso le distanze dal suo ex ed è tornata a frequentare Alessandro Vicinanza, che si è proclamato innamorato di lei sebbene sino al giorno primo amoreggiava con Roberta Di Padua tanto da spingere la dama di Cassino a credere di poter lasciare insieme il programma. Intervistato dal settimanale di Uomini e Donne, Guarnieri ha parlato della storia d'amore con Ida come quella fondamentale della sua vita sino ad ora:

“Una relazione profonda che oggettivamente non è paragonabile per intensità e importanza a nulla di ciò che ho vissuto prima e dopo […] Ciò che mi ha fatto soffrire di più è stato il vedermi costretto ad allontanarmi da lei perché non mi sentivo capito, che poi è il motivo di tutte le nostre rotture e dei mancati riavvicinamenti più attuali”.

Insomma, Riccardo riconosce di essere stato segnato anche lui dalla relazione naufragata con Platano, che nel frattempo lascia Uomini e Donne con Alessandro nonostante i dubbi di tutti i presenti. È vero che il cavaliere partenopeo si è detto innamorato e pronto a cambiare vita, trasferendosi per lei, ma è vero anche che Ida sembra sempre sul punto di scoppiare pensando a Riccardo con un’altra donna. E cosa accadrebbe se, alla fine, questa fosse proprio l’acerrima nemica Roberta?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.