Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è felicemente fidanzato: l'ultima segnalazione svela tutto!

Gossip TV

Dopo i rumors che lo vedevano già pronto a rientrare a Uomini e Donne, sembra che invece Riccardo Guarnieri stia facendo sul serio con la nuova fidanzata. Una segnalazione svela come stanno davvero le cose.

Nessun ritorno a Uomini e Donne per Riccardo Guarnieri: l'ex cavaliere del trono over avrebbe cambiato completamente vita e lavoro, come svela in esclusiva il sito di Isa&Chia. L'ex fiamma di Ida Platano, infatti, avrebbe trovato l'amore al fianco di una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo e sembra proprio che le cose tra loro siano diventate serie.

Uomini e Donne, nessun ritorno in trasmissione per Riccardo Guarnieri: nuovo lavoro e impegno serio con la fidanzata

Come svela una segnalazione riportata dal sito di Isa&Chia, l'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi, infatti, avrebbe cambiato totalmente vita. Ex operario impiegato in un'azienda pugliese, ora, lavorerebbe come sommelier o cameriere in un ristorante di lusso e sarebbe stato avvistato insieme alla fidanzata e alla famiglia di lui in giro a Cisternino.

La segnalazione riporta che l'ex grande amore di Ida Platano è apparso molto felice e rilassato in compagnia della fidanzata, a cui è legato da più di un anno e con la sua famiglia a cena insieme. Sul nuovo lavoro, è stato rivelato che Guarnieri è ora cameriere o sommelier in un ristorante di lusso in Salento, "stellato" si legge nella segnalazione:

"Da qualche tempo Riccardo Guarnieri fa il cameriere in un ristorante di lusso in Salento, credo sia stellato. L’hanno visto tanti miei amici, e hanno detto tutti che è molto gentile e professionale. Il posto si chiama V*****a, non so bene se faccia precisamente il cameriere, mi hanno detto che serviva il vino quindi potrebbe essere pure un sommelier"

La fidanzata, invece, è stata descritta come una donna molto bella, una vera modella ed è stato confermato che sia la stessa con cui è stato paparazzato in precedenza. Perciò, stando a queste informazioni, sembra davvero che il cavaliere non farà ritorno nella trasmissione e che è "fidanzatissimo e in famiglia persino".

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e le prime foto con la nuova fiamma

I primi avvistamenti della coppia risalgono ad agosto 2023: il cavaliere tarantino del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri, era stato avvistato mano nella mano con una misteriosa donna per le strade di Monopoli. La segnalazione era stata diffusa da Deianira Marzano, che dal suo account Instagram aveva diffuso una foto di Guarnieri con la nuova fidanzata.

La ragazza in questione si chiama Gabriella , vive a Martina Franca, in Puglia ed è stata descritta come:

"Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne."

E sembra proprio che lei e Riccardo stiano facendo sul serio, dato che l'ex cavaliere l'ha anche presentata in famiglia.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne