Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ufficializza finalmente la sua storia d'amore: la foto

L'ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne mano nella mano con la sua nuova fidanzata.

Da sempre piuttosto schivo e riservato sulla vita privata, questa volta Riccardo Guarnieri, noto ex volto del parterre del trono over di Uomini e Donne, ha deciso di venire finalmente allo scoperto e presentare la sua nuova fidanzata.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri posta una foto con la sua nuova fidanzata

Riccardo ha postato infatti sul suo profilo Instagram un'immagine che lo ritrae mano nella mano con la sua compagna sulle note di Eva sur Seine con il brano "Une Belle Histoire" (Una Bella Storia)

L'ipotesi per cui il cavaliere pugliese è stato assente fino ad oggi a Uomini e Donne era stato proprio l'avvistamento di Riccardo con una ragazza ad agosto scorso.

"Abitiamo a pochi chilometri di distanza. Lei è giovane e molto bella. Di una bellezza semplice, non appariscente. Niente a che vedere con le altre che ha frequentato a Uomini e Donne. Capelli lunghi, biondo scuro" ha riportato mesi fa un utente al blog di Isaechia.

E possiamo oggi confermarlo che il cuore di Riccardo è tornato a battere per una fanciulla che non ha conosciuto nel dating show dove ha presenziato per molti anni, fidanzandosi prima con Ida Platano poi con Roberta di Padua. Proprio quest'ultima intervistata a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato che Riccardo l'ha contatta privatamente con alcuni gesti romantici che tuttavia non ha apprezzato affatto

"Durante le ultime due settimane di trasmissione mi ha mandato dei fiori anonimi - ha dichiarato la Di Padua - Il primo mazzo l'ho mostrato sui social, il secondo no. Finito il programma mi ha chiamato e ho scoperto che era il mittente. Il punto è che in quel periodo Riccardo stava ancora frequentando sia Giusy che Mariangela, quindi il suo gesto non mi ha fatto sentire speciale. Anzi, l'ho trovato una mancanza di rispetto nei confronti delle altre."

