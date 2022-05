Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ci ripensa: ''Ida Platano è la persona giusta per me''

Gossip TV

Dopo le ultime feroci discussioni nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri torna a parlare di Ida Platano e stupisce tutti.

Con Riccardo Guarnieri e Ida Platano non ci si annoia mai e il pubblico di Uomini e Donne è sempre più preso dai nuovi scontri e confronti tra i due protagonisti del Trono Over. Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del dating show di Canale5, dove è andata in scena quella che sembra essere la rottura definitiva tra Ida e Riccardo, il cavaliere pugliese si è lasciato andare ad alcune rivelazione sulla sua infanzia per poi tornare a parlare dell’ex fidanzata.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri svela un episodio doloroso del passato

Nonostante sia tornata a Uomini e Donne a testa alta, pronta a vivere una nuova storia d’amore dopo un percorso psicologico che l’ha portata a maturare e ad analizzare da fuori la sua turbolenta relazione con Riccardo Guarnieri, Ida Platano ha ceduto al fascino del ritorno di fiamma in un batter d’occhio. La dama bresciana ha ammesso sin dal primo momento, dopo aver rivisto Riccardo in studio, di provare ancora qualcosa per lui, arrivando tuttavia a sbilanciarsi solamente nel corso delle ultime puntate. Dopo essere stato messo alle strette da Ida, che ha colto nella commozione di Riccardo per un ricordo importante della loro storia d’amore l’indizio di una possibile riconciliazione, il cavaliere pugliese ha invitato la sua ex fidanzata a cena per parlare e chiarire meglio la situazione.

E così, nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, abbiamo scoperto che la cena ha provocato una tragedia tra Ida e Riccardo, accorsi nello studio per scambiarsi reciproche accuse mentre la bresciana rischiava il malore in diretta, tanto da costringere Maria De Filippi ad intervenire per ammonire Guarnieri e chiederli maggiore tatto. Insomma, una situazione ancora tutta da risolvere dato che le reazioni parlano più delle parole. Intervistato dal magazine ufficiale del programma di Canale5, Riccardo ha parlato del suo passato, del rapporto bellissimo con la madre ma anche della sua ossessione per la precisione nata in tenera età, senza dimenticare la sofferenza per la separazione dei genitori.

“Io sono sempre stato un ragazzino, e poi un uomo ligio alle regole. Mi piacciono l’ordine e la pianificazione ma questo mio lato cerco di non farlo pesare sugli altri per questo possibile, è una cosa mia […] Mi spiace che questo forte legame venga a volte frainteso perché un uomo che alla mia età viv ancora con la mamma viene etichettato “mammone”, ma in realtà non lo sono affatto… Io credo che il mio essere complicato in amore derivi proprio da quell’esperienza, nasca da lì. Non è bello, da figlio, sentire i genitori discutere nella camera da fianco, e mai e poi mai vorrei che accadesse una cosa del genere ad un mio futuro figlio. Solo una volta, e tutti sanno quando, ho provato un amore tanto forte da essere certo che la donna che avevo di fronte era quella giusta […] Detesto le liti, nella mia vita vorrei il contrario di quello che ho vissuto da ragazzino, ci sono esperienze che mai vorrei rivivere”.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ancora innamorato di Ida Platano?

Riccardo si è commosso parlando del suo passato, ammettendo di non voler far rivivere ai suoi figli quanto accaduto tra la madre e il padre quando lui era solamente un ragazzino, dal momento che secondo lui le sue stranezze in amore derivano proprio da questa vicenda. Tirata in ballo Ida, il cavaliere pugliese ammette di essersi innamorato profondamente della dama bresciana, tanto che l’incontro con lei è ancora ad oggi uno degli episodi più positivi e belli della sua vita. Per Platano, inoltre Riccardo confessa di aver seriamente pensato di lasciare Taranto anche al costo di allontanarsi dalla sua famiglia, accrescendo i dubbi di coloro che credono che il cavaliere sia ancora innamorato ma molto confuso.

“L’incontro con Ida, quando l’ho vista per la prima volta. L’essermi innamorato in quel modo… Per lei avrei fatto davvero di tutto e ancora oggi sono convinto che sia una donna e una madre straordinaria. Penso ancora che lei sia la persona giusta per me, ma purtroppo non riusciamo a capirci”.

