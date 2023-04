Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Armando non ha sensibilità"

Gossip TV

La frecciatina di Riccardo Guarneri nei confronti di Armando Incarnato.

Riccardo Guanieri, intervistato dal settimanale Uomini e Donne Magazine, ha lanciato una frecciatina non troppo velata al noto e molto discusso cavaliere del parterre, Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri: "Armando ha un accanimento nei miei confronti"

Tra i due volti del dating show di Maria De Filippi non c'è di certo molta simpatia e anche in uno degli ultimi appuntamenti con la trasmissione, Riccardo ha avuto da ridere contro il cavaliere campano, accusato di avere una manager e quindi di sfruttare la sua presenza in televisione per altri scopi, ben diversi da quelli di trovare una compagna.

A Riccardo è stato chiesto a chi, se fosse costretto, regalerebbe un uovo di Pasqua tra i cavaliere per cui non nutre simpatia e con l'occasione ha risposto:

"In realtà non provo antipatia per nessuno in particolare, ma credo che in questo caso la persona giusta a cui regalare "su costrizione" un uovo di Pasqua sia Armando perché da quando ci siamo visti la prima volta ha avuto una sorta di accanimento nei miei confronti e io non ne ho mai capito il motivo, al di là dell'amicizia con la mia ex (Ida Platano) che però è nata molto dopo."

"Detto questo, per lui non provo antipatia ma indifferenza, anche perché non lo conosco fuori dallo studio e non posso giudicare la simpatia di una persona che non frequento Gli regalerei un cuore. Un cuore vero perché dagli atteggiamenti che ha all'interno del programma secondo me spesso e volentieri pecca di insensibilità. Nel biglietto gli scriverei di non maltrattarlo quel cuore, e di cercare di farne buon uso"

Alla domanda a quale delle sue ex, Riccardo farebbe volentieri un regalo, il cavaliere pugliese ha dichiarato:

"A Gloria e a Roberta. A Roberta regalerei quel mazzo di fiori che non le ho mai regalato, e Gloria una bottiglia di vino per brindare alla sua felicità perché è una persona a cui sento di augurare il meglio."

Riccardo si è anche augurato anche un regalo speciale per se stesso:

In questo momento della mia vita ho due grandi desideri che riguardano sfere altrettanto importanti della vita: amore e lavoro. Probabilmente sfrutterei il mio biglietto d'oro per chiedere una svolta definitiva in ambito professionale e che la mia situazione si stabilizzii

