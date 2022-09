Uomini e Donne, retroscena clamoroso sull’addio tra Chiara Rabbi e Davide Donadei: ''Lui è rinato, finalmente sta…''

Gossip TV

Un noto ex tronista di Uomini e Donne rivela di essere in contatto con Davide Donadei e parla così della fine della storia d’amore con Chiara Rabbi.

L’addio definitivo tra Chiara Rabbi e Davide Donadei ha portato ad una valanga di pettegolezzi, soprattutto quando nel quadro si è inserita Roberta Di Padua, ex dama del trono over di Uomini e Donne. Stando alle rivelazioni dell’ex tronista Gianluca De Matteis, il collega pugliese avrebbe reagito così alla rottura con la romana.

Uomini e Donne, Gianluca De Matteis sgancia una bomba

Dopo una scelta emozionate e una convivenza travolgente, Chiara Rabbi e Davide Donadei si sono lasciati definitivamente. Inevitabilmente sono scoppiate un mare di polemiche, volate accuse da parte dei fan che hanno seguito la coppia per tanto tempo, e svelati retroscena che non sempre si sono rivelati essere veritieri. La situazione si è decisamente complicata quando Davide è stato pizzicato in albergo con Roberta Di Padua, ex dama del trono over di Uomini e Donne, per la quale ha sempre avuto un debole. Chiara, nel frattempo, è stata accusata di aver intrecciato un flirt con il calciatore Nicolò Zaniolo, a causa di alcuni likes sospetti su Instagram.

Nello studio di Maria De Filippi, l’ex coppia e Roberta hanno chiarito le rispettive posizioni, ma il pubblico è ancora insospettito dalle dinamiche dell’incontro, avvenuto proprio a ridosso della separazione da Chiara. Mentre moltissimi si schierano dalla parte della romana, avendo notato la sua enorme sofferenza, l’ex tronista Gianluca De Matteis sembra essere di tutt’altro avviso.

“Davide lo sento e vi dirò, a me sembra rinato. Energico, pieno di interessi e finalmente sta mettendo pure un po’ di fisico. Tra qualche mese di rivedrete a litigare sul trono”.

Con queste parole Matteo sembra voler confermare che Davide è in splendida forma, poco toccato dalla rottura con Chiara. È vero che entrambi hanno avuto tempo per riprendersi, ma il commento è veramente sibillino nei confronti della romana. Nel frattempo, nello studio di Uomini e Donne, assistiamo alle prime scintille tra Federica Aversano e Tina Cipollari, che sembrano preannunciare una guerra aperta.

