Uomini e Donne, Raffaella Scuotto sulla crisi con Brando Ephrikian: "La nostra è una situazione molto delicata"

Raffaella Scuotto ha aggiornato i fan sulla crisi che lei e Brando Ephrikian, conosciuto a Uomini e Donne, stanno vivendo. Ecco cosa ha detto!

Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian sono stati tra i protagonisti dell'ultima edizione di Uomini e Donne: il tronista trevigiano e la corteggiatrice napoletana hanno lasciato insieme il programma dopo 7 mesi di percorso, durante i quali Brando ha conosciuto Raffaella e Beatriz D'Orsi, preferendo però la prima e scegliendola come sua compagna. La coppia ha vissuto diversi mesi di serenità e momenti felici, condividendoli sui social con i fan. E, sempre sui social, in maniera improvvisa Raffaella ha annunciato la fine della relazione con Brando.

Uomini e Donne, Raffaella svela come stanno le cose con Brando: "Questo è un momento delicato"

Circa tre settimane fa, Raffaella Scuotto ha pubblicato sui social una storia che ha lasciato i fan senza parole: nel messaggio, infatti, l'ex corteggiatrice ha rivelato di aver deciso di mettere fine alla sua relazione con Brando Ephrikian. Una decisione che arrivava dopo che, nelle ultime settimane, sull'ex tronista si erano moltiplicati i rumors di un tradimento ai danni della fidanzata. Voci e insinuazioni che, solo qualche giorno prima dell'annuncio di Raffaella, l'ex protagonista del dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi aveva smentito con forza.

La notizia della fine della storia tra Raffaella e Brando aveva colto di sorpresa anche quest'ultimo e nei giorni successivi alla presunta fine del loro rapporto, l'ex tronista è volato a Napoli in cerca di un chiarimento con Raffaella. Sui social, nelle precedenti settimane, anche l'ex corteggiatrice è intervenuta a smentire i rumors di un tradimento e ha chiesto ai followers maggior rispetto per Brando, mentre quest'ultimo si è lasciato andare a una commovente confessione e ha rivelato di provare ancora dei sentimenti per la fidanzata.

Poche ore fa, su Instagram, Raffaella è tornata a parlare di Brando e ha svelato ai fan come stanno le cose tra loro. Rispondendo a un box di domande dei followers, l'ex corteggiatrice ha deciso di replicare ai tanti followers che vorrebbero sapere se davvero la storia d'amore con Brando Ephrikian è da considerarsi chiusa.

Uomini e Donne, ecco cosa ha detto Raffaella su Brando

Uomini e Donne, Raffaella risponde alle domande dei fan su Brando: "Situazione confusa"

L'ex corteggiatrice ha ammesso di star vivendo un periodo molto complesso e delicato della sua vita: la sua storia d'amore con Brando Ephrikian, infatti, ha preso una piega inaspettata e che la lascia più confusa che mai. Raffaella ha specificato che se per il momento non ha pubblicato alcun aggiornamento per i fan è proprio a causa di ciò che sta vivendo:

"Se non ho risposto da quando ho messo il comunicato è semplicemente perché le cose sono ancora tanto delicate. Tanto confuse più che altro. Io so come sta Brando e Brando sa come sto io."

La sua relazione con Brando, ha aggiunto, è in una situazione molto confusa e che non vuole mancare di rispetto ai tanti followers, pubblicando aggiornamenti non veritieri o dettati dalla rabbia e dalla delusione. Dalle sue parole è emerso che al momento l'ex corteggiatrice si stia prendendo il suo tempo per elaborare ciò che è accaduto tra lei e l'ex tronista e che per il momento non è intenzionata a rivelare i motivi che li avrebbero spinti a questa pausa forzata. Sui social, diversi haters avevano suggerito che si trattasse di una trovata per generare hype e consensi sulla coppia, visti anche gli avvistamenti a Napoli. Ma sia Brando sia Raffaella hanno smentito i rumors e hanno chiesto privacy e rispetto per la loro storia e le loro famiglie:

"Mi dispiace, io non voglio mancare di rispetto a nessuna delle persone che ci segue da quando siamo usciti dal programma. Solamente credo che ognuno abbia i propri tempie io mi sto prendendo i miei per capire e per metabolizzare."

