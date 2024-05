Uomini e Donne, polemiche per la scelta di Daniele Paudice: c'entra Marika Abbonato!

Gossip TV

Oggi, a Uomini e Donne, Daniele Paudice ha scelto Gaia Gigli e sul web non sono mancate le polemiche a causa del suo comportamento verso Marika Abbonato. Ecco cos'è successo!

Oggi, 23 maggio, è andata in onda su Canale5 una nuova puntata di Uomini e Donne: protagonista del penultimo appuntamento di questa edizione del dating show di Maria De Filippi è stato il tronista Daniele Paudice. Dopo un percorso durato solo una manciata di settimane, Daniele ha scelto la sua compagna, decidendo di lasciare il programma con Gaia Gigli. Eppure, sul web è esplosa la polemica per alcune frasi che il tronista ha rivolto a Marika Abbonato, sua non scelta...e non solo!

Uomini e Donne, Daniele Paudice sceglie Gaia Gigli, ma sul web scoppia la polemica

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dopo aver mostrato i best moments di Daniele con entrambe le corteggiatrici, la conduttrice ha mandato in onda anche i video dell'ultima esterna vissuta dal tronista con Gaia e Marika. In un'alternanza di momenti, il pubblico ha assistito all'ultima uscita del tronista napoletano con le sue potenziali scelte e sul web si è accesa una polemica molto forte.

Da diversi giorni, infatti, alcuni fan sono sempre più convinti che Gaia e Daniele si conoscessero già prima del programma: i più attenti hanno scovato dei like del tronista ad alcune foto della corteggiatrice che risalgono a ottobre e, dato che da quando inizia il percorso, è fatto divieto ai protagonisti del trono classico di far uso dei social, i fan hanno pensato che i due si fossero messi d'accordo per partecipare al programma. Inoltre, il comportamento di Gaia, di solito molto peperina e combattiva, era al contrario abbastanza remissivo e sembrava quasi che la corteggiatrice sapesse già di essere la scelta, ma facesse di tutto per dissimularlo.

Su X, infatti, non sono mancati i commenti in tal senso: "vabbè dai su Gaia che tanto lo sai da quando sei scesa che eri tu la scelta, oddio questa farsa mi dà sui nervi", scrive un'utente e non è l'unica. Alcuni fan hanno anche affermato che la scelta di Daniele non ha minimamente emozionato e non è mancato il paragone con il trono di Brando Ephrikian, con tanto di condivisione di un momento iconico di quella puntata: la coreografia di Gianni Sperti sulle note di Sinceramente di Annalisa.

Marika Abbonato è la non scelta di Daniele Paudice: ma sui social sono dalla sua parte!

E qui arriviamo anche alla non scelta di Daniele: la corteggiatrice Marika Abbonato. La ragazza palermitana ha dimostrato classe e dolcezza fino alla fine, salutando con compostezza il tronista e la conduttrice quando ha dovuto abbandonare il programma. Al contrario, il web non sembra aver per nulla apprezzato i modi rudi con cui il tronista le si è rivolto.

Daniele, infatti, ha dichiarato senza mezzi termini: "Non sei la mia scelta di ripiego, non puoi proprio essere la mia scelta" e anche se ha spiegato che le motivazioni risiedevano nell'affetto che già sentiva per Gaia, i fan sui social hanno definito poco galante e davvero rozzo il modo di fare del tronista. Così, Marika si è trovata tutto il web dalla sua parte, che ora spera di vederla tornare in trasmissione come prossima tronista. Un destino simile era stato augurato a Beatrix D'Orsi, non scelta di Brando, ma sembra che l'ex corteggiatrice abbia trovato l'amore, perciò, è probabile che non possa essere sul trono a settembre.

Discorso diverso potrebbe valere per Marika: con la sua dolcezza e maturità, la corteggiatrice è piaciuta molto sul web e anche quando Gaia e Valerie le diedero della poco di buono, sul web furono in tanti a difenderla. Potremmo forse rivederla a settembre sul trono?

