Uomini e Donne, Pinuccia torna nelle nuove puntate? La scelta di Maria De Filippi

Pinuccia è stata allontana da Uomini e Donne dopo l’ennesimo attacco contro Alessandro Rausa, ma Maria De Filippi è disposta a perdonarla? Ecco le Anticipazioni.

L’avventura di Pinuccia nello studio di Uomini e Donne si è conclusa nel peggiore dei modi, dopo uno scontro spietato con Alessandro Rausa e il duro rimprovero di Maria De Filippi, che ha invitato la dama a prendersi una pausa dalla trasmissione. Nelle nuove puntate del dating show di Canale 5 assisteremo al ritorno di Pinuccia? Ecco le Anticipazioni.

Uomini e Donne, Pinuccia pronta a tornare? La verità

Tra le dame più chiacchierate della nuova stagione di Uomini e Donne, Pinuccia ha catalizzato l’attenzione del pubblico del dating show di Canale 5 grazie agli scontri con Tina Cipollari e alla sua passione per Alessandro Rausa. I due protagonisti del trono over si sono frequentati per un periodo ma, mentre la dama di Vigevano ha perso la testa per Alessandro dichiarandosi innamorata, lui ha messo in chiaro di volere Pinuccia come amica e nulla più. Concetto che, tuttavia, non è rimasto particolarmente impresso alla dama che ha chiesto più volte a Rausa di dichiararle amore, mostrandosi anche estremamente gelosa delle dame che puntualmente scendevano in studio per corteggiare l’elegante pugliese.

Pinuccia ha esagerato, sbottando ferocemente a pochi centimetri dal volto di Alessandro e spingendo Maria De Filippi ad allontanarla dalla trasmissione. Un epilogo che ha letteralmente scioccato i fan di Uomini e Donne, che mai si sarebbero aspettati questo finale soprattutto visto quanto Maria sembrava essersi affezionata alla dama. Mentre sono partite proteste per la censura del finto malore di Pinuccia, che avrebbe finto di sentirsi male portando De Filippi a ribadire la sua decisione, il pubblico si chiede se la presentatrice cambierà idea con l’anno nuovo.

Nelle registrazioni che si sono tenute prima di Capodanno, nessuna novità per quanto riguarda Pinuccia che è ancora lontano dallo studio, con tutta probabilità anche per sua scelta dato che tornare sarebbe un gioco al massacro contro Cipollari. Nessuna novità neppure per i tronisti Federico Nicotera e Lavinia Mauro. I due romani sono ancora alle prese con i loro sentimenti e non sanno chi sarà la scelta, anche se i corteggiatori e le corteggiatrici stanno iniziando a stancarsi del loro temporeggiare.

