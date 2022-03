Uomini e Donne, Pinuccia al limite con Tina Cipollari: ''Sei insopportabile''

Gossip TV

Durissimo scontro tra la dama del Trono Over e l’opinionista di Uomini e Donne durante l’ultima puntata su Canale5.

Dopo gli scontri con Alessandro, Pinuccia è finita nel mirino di Tina Cipollari che non dà tregua alla dama del Trono Over, continuando ad attaccarla nello studio di Uomini e Donne. Anche nel corso dell’ultima puntata del dating show di Canale5, Tina è tornata a fare insinuazioni sul conto di Pinuccia, che è esplosa ammettendo di non sopportare più le critiche della romana.

Uomini e Donne, Pinuccia contro Tina Cipollari!

Da quando Pinuccia e Alessandro hanno discusso, prendendo le distanze dal rapporto che hanno costruito nel corso di lunghi mesi di partecipazione a Uomini e Donne, la dama è finita per essere oggetto di critiche asprissime da parte di Tina Cipollari. L’opinionista, infatti, non crede alla buona fede di Pinuccia e teme che possa influenzare il percorso di Alessandro nel dating show di Canale5, mostrandosi come non è per attirare consensi e screditare il cavaliere pugliese.

Pinuccia ha pianto per l’attacco di Tina, per poi rimanere profondamente delusa quando Alessandro ha chiuso definitivamente con lei, concentrandosi sulla conoscenza della signora Vincenza. Purtroppo, la frequentazione si è conclusa nel giro di due appuntamenti, dal momento che Vincenza non riesce a superare lo scoglio dell’età, e ha ammesso di non volere più un uomo troppo più grande di lei, per godersi in serenità la sua età. Interrogata da Maria De Filippi, Pinuccia ha rivelato che non si sarebbe mai aspettata un epilogo del genere e Tina non ha perso tempo, insinuando che la dama fosse felice per la batosta presa da Alessandro.

“Non abbiamo più la pazienza di sentire questa donna. Ci vuole tanta pazienza in questa trasmissione. Io non ce la faccio più”, ha sbottato Pinuccia sull’orlo delle lacrime. Nel frattempo, Alessandro si è affrettato a chiarire che, nonostante con Vincenza non sia andata come sperato, non ha alcuna intenzione di continuare a frequentare Pinuccia se non in amicizia, dal momento che i loro caratteri non sono compatibili.

