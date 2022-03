Uomini e Donne, Alessandro scarica Pinuccia: la dama reagisce malissimo!

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Alessandro chiude per sempre con Pinuccia che reagisce malissimo. Diego Tavani sta conoscendo Alessandra, ma nessuno sembra creare alla sua sincerità.

Uomini e Donne: Pinuccia diventa una furia con Alessandro

La puntata di Uomini e Donne si apre su un divertente siparietto tra Tina Cipollari e il direttore delle luci, accusato di averla fatta apparire malissimo in tv. Si passa ad Alessandro che, dopo le rimostranze di Pinuccia, è uscito a cena con Vincenza e la serata è andata benissimo. Il cavaliere confessa che, tenendo la mano della signora, ha sentito le farfalle nello stomaco e confida di essere molto attratto da Vincenza: “Io ho detto subito che mi piace, per me c’è”. La dama ammette di non aver provato le stesse sensazioni ma di voler provare a vedere se tra loro scatterà qualcosa con il tempo. Pinuccia, nel frattempo, non è uscita con Mauro e in studio sono tutti preoccupati per la reazione che avrà la dama sapendo che Alessandro è invaghito di un’altra donna.

“Sono felice per te, a me hai preso in giro ma non importa. Io sono stata usata, sono delusa e ho pianto tanto, però sono felice di trovare la signora che ti piace. Ieri sera, dico la verità, non me la sono sentita di uscire con una sconosciuta perché sono abituata con Alessandro. Fammi il favore, cancella il mio numero dal tuo telefono”, ha sbottato Pinuccia, riprendendo il suo posto nel parterre femminile del Trono Over. Gianni Sperti interviene in difesa di Alessandro, ricordando che il cavaliere ha sempre detto di essere un semplice amico per Pinuccia e di averle sempre detto la verità. “Le storie finiscono Pinuccia, poi tu hai dato il colpo di grazia con quel fatto che per me è stato grave. Io come amico con te sono stato benissimo”, ha spiegato Alessandro ma la furia di Pinuccia non si è placata.

Si passa poi a Diego Tavani, che sta frequentando Alessandra con la quale si trova molto bene. Gloria interviene, ancora ferita per la chiusura con il romano accusandolo di essere ancora preso da Ida Platano, che ha chiarito cosa prova per Armando Incarnato. “Diego tu a seconda della circostanza cambi idea e parole”, ha sbottato Tina non credendo alle parole di Diego, mentre Gloria ha ammesso: “Per te ero scomoda, per questo non mi hai baciato. Perché essendo di Roma avresti dovuto stringere”. Tavani si infuria e nega tutto, ma come sempre sembra che nessuno sia disposto a crede alla sua versione dei fatti.

