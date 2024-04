Uomini e Donne, Pierpaolo Siano sbotta contro Ida Platano: "Qualunque cosa faccia, per te non va mai bene" [VIDEO]

Gossip TV

Oggi nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale5, Pierpaolo Siano ha dato uno scossone al trono di Ida Platano, rinfacciandole di non apprezzare nulla di ciò che fa per lei. Ecco cosa è successo!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne si parte dal trono over con Jessica, Marcello e Diego al centro studio. La dama è uscita con entrambi, ma ammette di trovare molto costruito il primo e non mancano le liti tra loro. Anche il trono classico di Ida Platano traballa ancora: la confessione di Mario Cusitore non è bastata a farla capitolare e Tina ci mette del suo ricordandole di non fidarsi di Cusitore. Anche con Pierpaolo la situazione non è idilliaca...

Uomini e Donne, Marcello non convince: Jessica gli dice che è tutto costruito!

Non sembra esserci pace per Marcello: il cavaliere, infatti, dopo la fine della storia con Jasna, ha deciso di richiamare una corteggiatrice che Mario Verona aveva scartato, Jessica. Nonostante i due siano già usciti insieme qualche volta, la nuova dama ha ammesso di vedere una forzatura nel modo di fare di Marcello, troppo passionale, come se il cavaliere volesse provare qualcosa a qualcuno. Queste parole infastidiscono molto il cavaliere e Jasna interviene a commentare che anche a lei, quando Marcello ha raccontato dell'uscita con Jessica, è sembrato un racconto molto forzato.

Anche Diego ha trovato interessante Jessica e le ha chiesto il numero: i due sono usciti insieme e sembra che tra loro ci sia molta chimica. Intanto, però, in studio, nessuno sembra fidarsi del comportamento di Marcello, che è molto ambiguo e forse un po' forzato. Quando Jessica decide di ballare con Marcello, Diego ammette che è l'ennesima delusione, ma che capisce i motivi che spingono Jessica a ballare con Marcello e se vorrà, la sera lui è disponibile a un'uscita.

Dopo il ballo, però, tra Marcello e Jessica scoppia una furiosa lite: la dama, infatti, non ha apprezzato molto le parole al centro studio del cavaliere e ha ballato con lui sperando di chiarire, ma inutilmente. Volano stracci tra i due, prima che Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5 passi ai protagonisti del trono classico.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano sbotta contro Ida Platano: "Qualunque cosa faccia, non ti va mai bene"

La prima a sedersi è Ida Platano: dopo la sorprendente dichiarazione d'amore di Mario Cusitore nella scorsa puntata, il corteggiatore e la tronista sono stati in esterna insieme e lo speaker ha preparato diverse sorprese per la tronista. Inoltre, Mario ribadisce che era da tempo che desiderava dirle che la amava e le regala un cuscino con le loro foto e una dedica importante. In studio, però, Mario viene subito attaccato da Tina, che ricorda al corteggiatore di dover "studiare" di più, perché è fin troppo evidente che sia tutto preparato e che i suoi gesti siano eclatanti e vuoti. Anche alla tronista Cipollari non risparmia il terzo grado, mentre Gianni difende il corteggiatore ed è supportato dagli applausi del pubblico.

Ida, in questa situazione, ammette che è arrivata in esterna molto trattenuta, anche perché per quanto felice di questa dichiarazione, non è convinta dei sentimenti del corteggiatore. Per la tronista, infatti, è stato tutto troppo esagerato e non sa se fidarsi davvero di Mario. Ovviamente, queste parole non fanno piacere allo speaker, che le rinfaccia di tutti i gesti che ha fatto per lei nei giorni scorsi, per confermare la veridicità delle sue dichiarazioni. Tina continua ad attaccare il corteggiatore, dicendogli che è sempre stato esagerato fin dalla sua prima puntata e ha usato parole importanti fin dall'inizio. Ancora una volta l'opinionista mette in guardia Ida e le ricorda di tenere gli occhi aperti, perché se anche Ida ha dei dubbi è perché è tutto costruito e parole già sentite.

Prima di passare all'esterna con Pierpaolo, i due ballano insieme e anche dopo il ballo riprende la discussione con Tina come principale antagonista di Mario. Dato che il pubblico continua ad applaudire, Maria De Filippi chiede loro di esprimere una preferenza e tutti sembrano concordi nel dire che è Mario la scelta della tronista. Tina, ovviamente, non apprezza per nulla!

Si passa all'esterna con Pierpaolo: il corteggiatore ha organizzato un'uscita tra i tulipani e insieme alla tronista parla di un eventuale futuro insieme e risponde anche alle critiche che gli sono state mosse in puntata di non essere molto dinamico. I due si abbracciano e si godono l'esterna, mentre in studio Tina bacchetta ancora Mario. Quest'ultimo poi attacca Pierpaolo, dopo che il corteggiatore nomina ancora Mario, e gli dice che ha sprecato un'esterna a parlare di lui. Tra i due volano stracci, mentre anche Ida ricorda a Pierpaolo che non deve dirle come comportarsi e che al momento non ha fiducia in nessuno dei due, perché al di là delle dimostrazioni vuole sentire il cuore scoppiarle d'amore. Quando Pierpaolo le chiede di ballare, la tronista rifiuta e il corteggiatore non nasconde una certa delusione.

A questo, Ida sbotta contro Pierpaolo e gli rinfaccia dei comportamenti che lui ha avuto con lei, anche se Siano le dice che qualunque cosa faccia non va bene. Il corteggiatore prova a ragionare con la tronista, dicendole che vede che forse lei non è presa da lui, al di là di tutte le dimostrazioni che lui le ha dato. La tronista si arrampica sugli specchi, perché è evidente che non ha alcun interesse per il corteggiatore e i due iniziano a rinfacciarsi di chi ha cercato prima chi con i messaggi, in maniera molto infantile!

