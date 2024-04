Uomini e Donne, Pierpaolo Siano abbandona il programma: l'ultimatum a Ida Platano! [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pierpaolo Siano ha assistito all'ennesima prova dell'interesse di Ida Platano per il rivale Mario Cusitore. Stufo, il corteggiatore ha lanciato un ultimatum alla tronista e ha deciso di lasciare il programma! Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne riparte dalla discussione del trono over con Marcello, Jessica e Diego al centro studio. Continuano le indagini sul b&b-gate e sulla segnalazione di Mario Cusitore, mentre Pierpaolo è stufo di Ida e decide che vuole andarsene dalla trasmissione di Canale5.

Uomini e Donne, Tina Cipollari incalza Ida: "Vuoi svegliarti e renderti conto?"

Jessica ribadisce a Marcello che lei non è innamorata di lui e si sente oppressa dal suo comportamento quando la vede più vicina a Diego. Il cavaliere, però, afferma che non è ciò che vuole, perché non è innamorato di lei, anche se poi ammette e dichiara che vuole lasciare il programma, perché non può sopportare di vedere quanto stia male Jessica. La dama rifiuta di ballare con lui e Diego e poi Marcello decide di uscire dalla trasmissione, sotto lo sguardo allibito di tutti i protagonisti dello studio. Marcello ammette di essersi preso una bella cotta per Jessica, forse perché "è bella, è fresca", ma queste parole scatenano il fastidio di diverse dame del parterre, che attaccano il cavaliere e gli dicono che si sta comportando in modo vergognoso per la sua età. Si passa a Tiziana e Dino: i due si siedono al centro studio sotto lo sguardo sorpreso di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che non credono ai loro occhi e subito iniziano a interrogare il cavaliere sulla natura della loro frequentazione, visti i precedenti della dama. Ne nasce la solita querelle tra Tina e Tiziana, ma meno animata delle altre volte.

Maria De Filippi sposta poi l'attenzione ancora al trono classico e chiede a Ida Platano come si senta e si torna a parlare della segnalazione di Mario Cusitore ed emerge che la donna bionda, amica criminologa del corteggiatore, la conosce solo da due settimane e quindi non può essere certo definita un'amica, ma solo una conoscente. Il suo alibi comincia a non stare più in piedi, mentre anche Ida non sembra credergli più. Il corteggiatore, poi, arriva ad affermare che la notte prima della segnalazione è stata a casa sua a dormire, ma poi vedremo come le sue dichiaraizoni saranno completamente smentite!

Ancora trono over con Ernesto al centro studio, per il quale sono scese due dame: Maria, 42 anni, massaggiatrice che porta anche un souvenir al cavaliere dal Monte Cervino e che ha deciso di scendere per conoscerlo perché ritiene che non sia un personaggio finto, ma sia molto vero e che come lui anche lei crede nell'amore vero. Anche l'altra dama, Sabrina, ammette di averlo trovato molto attraente ed educato e alla fine, Ernesto decide di conoscere entrambe.

Uomini e Donne, Pierpaolo Siano lascia il programma: "Se mi rivuoi, vieni a riprendermi ad Avellino" [VIDEO]

Si torna al trono classico e Tina critica Ida che ha deciso di ballare con Mario, dopo tutta la faccenda della segnalazione, invece di Pierpaolo e il cavaliere prende la palla al balzo per dichiarare che non ha intenzione di restare nel programma, perché non apprezza il modo di fare della tronista e non vuole essere preso in giro. Mentre Ida tentenna e sembra non saper bene cosa fare, Tina cerca di farla riflettere, perché Mario è recidivo e non è la prima segnalazione che arriva su di lui, quindi, questo dovrebbe darle da pensare. Inoltre, fa notare l'opinionista, si fida dei due amici che ha chiamato Mario per confermare il suo alibi e non del suo istinto. Intanto, Pierpaolo continua a dichiarare che Ida ha già fatto la sua scelta e che quindi è inutile che lui resti in trasmissione, mentre Gianni accusa il corteggiatore di essersi "svegliato" solo quando è stata Tina a farglielo notare.

L'opinionista gli chiede poi perché non se ne va visto che è convinto che Ida sia innamorato di Mario e il corteggiatore gli risponde a tono che è la sua intenzione andarsene dalla trasmissione. Poi alla tronista dichiara che non ha più niente da dirle e che non ha intenzione di venire in esterna con lei, vista tutta la situazione. Pierpaolo non si risparmia e dichiara alla tronista di essere stufo e che dovrebbe essere più chiara nei suoi sentimenti, visto che non è molto trasparente. Ida prova a giustificarsi, dicendo che ha un interesse per lui e per Mario, mentre Gianni continua ad attaccare Pierpaolo, definendolo costruito. Alla fine, la tronista chiede un ballo al corteggiatore e i due ballano per chiarirsi. Dopo il ballo, Ida esce dallo studio, seguita da Mario, mentre Pierpaolo dà un ultimatum alla tronista e dice a Ida ci tiene davvero a lui, allora, lo andrà a prendere ad Avellino. Maria De Filippi interviene e difende il corteggiatore, dicendo che è molto rispettoso e quando finisce un ballo cerca di non passare di fronte alle telecamere e che anche se non lo conosce ha notato questo particolare. Gianni gli riconosce questo, ma continua a definirlo infantile per questa richiesta alla tronista, ma Pierpaolo afferma che dopo tutto ciò che lui ha dimostrato si aspettava un comportamento diverso da Ida.

Il trono classico si anima ancora con Daniele Paudice e Gaia Gigli: il tronista ha portato in esterna Gaia e i due si ritrovano a parlare del bacio con Marika. Daniele si giustifica ancora, dicendo che voleva tutelarla, ma che non vuol dire che non abbia voglia di baciarla. Gaia dice che però è da tanto che non provava queste emozioni e si commuove, mentre Daniele prova a modo suo a consolarla, dicendole che non vuole ferirla.

Di tutt'altro tipo è stata invece l'esterna con Marika: la corteggiatrice ha abbandonato lo studio dopo gli insulti ricevuti da Valery e Gaia e il tronista ha deciso di seguirla e chiederle spiegazioni. Daniele ammette di non capire perché è fuggita, ma Marika ammette di esserci rimasta male perché lui non l'ha difesa. I due chiariscono e Daniele ripende a stuzzicarla, chiaramente attratto da lei. In studio, le due corteggiatrici litigano, mentre Daniele ribadisce che apprezza entrambe, ma che con Marika sente maggior trasporto vista la situazione. Gaia ammette di non essere molto convinta di piacere a Daniele, visto che non è propenso al contatto fisico con lei, mentre Marika afferma che lei pensa di non interessargli se non fisicamente.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne