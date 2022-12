Uomini e Donne: per una nota coppia del trono over è risbocciato l'amore dopo anni

Gossip TV

L'ex dama del trono over sui social: "Certi amori fanno dei giri enormi..."

Gli affezionati del dating show di Uomini e Donne, ricorderanno sicuramente l'ex dama del trono over Giuliana Brasiello che poco meno di dieci anni fa fece perdere la testa al noto cavaliere campano, Sossio Aruta.

Uomini e Donne, dopo sei anni è tornato l'amore tra Giuliana e Cristian

L'ex calciatore campano si era innamorato di Giuliana e tra loro nacque una storia d'amore piuttosto altalenante terminata per volontà della Brasiello la quale tra l'altro, accusò Aruta di averla cercata anche dopo che si era fidanzato con Ursula Bennardo. Giuliana lasciò il dating show insieme a Cristian Offer. I due sembravano innamoratissimi all'epoca della scelta nel programma tuttavia, dopo qualche tempo ufficializzarono la fine della loro storia d'amore. “La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata l’improvvisa malattia di mio papà, che non potendo rimanere più da solo, ha sottratto tantissime ore e tanta serenità al nostro rapporto. Non credo Cristian abbia capito il periodo difficile che stavo vivendo: mi sono girata e lui già non c ‘era più! Per me la famiglia ha un valore importantissimo, dichiarò Giuliana a Isaechia commentando la rottura con Cristian.

Oggi, a distanza di sei anni, sembra che la coppia si sia ritrovata. Giuliana ha infatti pubblicato una foto insieme a Cristian con queste eloquenti parole: "Certi amori fanno dei giri enormi" con tanto di faccina con gli occhi a cuore."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.