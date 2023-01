Uomini e Donne, paura per Claudia Dionigi, la corsa in ospedale a causa delle complicazioni del parto

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne, Claudia Dionigi è corsa in ospedale a causa di alcune complicazioni del post-parto. Ecco cos'è successo.

La neo mamma Claudia Dionigi ha fatto prendere un bello spavento ai fan: dopo il parto ha avuto alcune complicazioni e ieri è corsa all'ospedale per vedere cosa stesse succedendo.

Uomini e Donne, paura per Claudia Dionigi

A tre settimane dalla nascita della piccola Maria Vittoria, l'ex volto del dating show di Uomini e Donne ha avuto alcune complicanze che l'hanno spinta a correre in ospedale. Si è trattato di un'emorragia, come ha raccontato lei stessa nelle sue storie su Instagram. Per fortuna era già tornata a casa sua, rassicurando i fan che non si è trattato di una situazione grave da risolvere.

L'ex volto di Uomini e Donne l'ha definita una disavventura, che però l'ha comunque spaventata:

"Ho avuto una brutta emorragia, ma brutta, non si fermava. Mi sono spaventata moltissimo!"

Ha perciò deciso di correre al pronto soccorso e per fortuna non è stata trattenuta, ma i medici l'hanno rassicurata che si è trattato di una semplice conseguenza del parto. La ragazza infatti ha sofferto di piccoli coaguli, rimasugli del parto e per i quali ora seguirà una cura.

Il primo pensiero della neo mamma è stato per la bambina, la piccola avuta dal compagno Lorenzo Riccardi, con cui presto convolerà a nozze. Ma per fortuna, la situazione si è subito risolta e Claudia Dionigi è corsa a casa ad abbracciare la sua bambina.

Scopri le ultime news su c