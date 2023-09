Uomini e Donne, parla una nota ex dama: "Gianni e Tina vanno a simpatie, dovrebbero essere imparziali"

Gossip TV

Ex dama del trono over di Uomini e Donne contro i due opinionisti nel dating show di Maria De Filippi.

Ursula Bennardo, ex dama del trono over di Uomini e Donne, intervistata dal settimanale Lollo Magazine, è tornata a parlare del dating show di Maria De Filippi in cui ha conosciuto Sossio Aruta e con il quale è uscita insieme dal programma.

Uomini e Donne, Ursula Bennardo: "Tina e Gianni dovrebbero giudicare l'accaduto singolarmente, non per passati regressi"

Tra alti e bassi, Ursula e Sossio sono ancora una coppia molto unita e sono diventati anche genitori della piccola Bianca, che tra l'11 ottobre prossimo compirà tre anni. Sossio ha di recente dichiarato che il matrimonio non si sarebbe più celebrato ma non per una su volontà. A tal proposito, Ursula ha dichiarato:

"Mi sono separata a soli 24 anni con tre bambini ed ho patito quasi fino ad oggi i problemi che riguardano una separazione, per cui il matrimonio mi spaventa. Avendo avuto noi molti alti e bassi ritengo opportuno non rischiare, quando gli dissi di si e stato in un periodo bello, la nascita di Bianca da pochi mesi ed una nuova famiglia che non immaginavo avrei potuto avere, ma poi ho dovuto cambiare idea per forza di cose. Era già tutto organizzato"

L'ex dama ha parlato poi di Gemma Galgani e Aurora Tropea, attuali protagoniste del dating show ma anche di Gianni Sperti e Tina Cipollari.

"Aurora ha un carattere che anche se ha ragione, riesce a passare dalla parte del torto; o per esagerazione o per finto buonismo Gemma ne combina per essere giudicata (ride, ndr). Gli opinionisti, un po' come i giudici, dovrebbero sempre essere imparziali nei giudizi, dovrebbero giudicare l'accaduto singolarmente, non per passati regressi. Immagino, però, non sia facile; è, infatti, palese che ci siano antipatie e simpatie da parte loro! Per fortuna c'è Maria"

Ursula ha parlato anche di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, i due grandi assenti di quest'anno:

"Nonostante ciò che si dica, io non ho nulla contro Armando ma devo dire di aver visto, nella scorsa stagione, un suo disinteresse verso nuove conoscenze, non ricordo un'esterna o un'emozione da raccontare. Penso sia giusto dare il posto a qualcun altro. Per quanto riguarda Riccardo, spero abbia trovato un amore che valga più di ogni cosa"

