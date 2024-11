Uomini e Donne, parla Mattia Cacchione, dopo l'eliminazione di Martina De Iannon: "Se mi richiamerà non tornerò"

Gossip TV

Le dichiarazioni dell'ex corteggiatore Mattia Cacchione, eliminato nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne.

L'avventura di Mattia Cacchione nel dating show di Uomini e Donne è giunta al termine. Il giovane corteggiatore, 26 anni e originario della Puglia, è stato eliminato dalla tronista Martina De Ioannon che nel corso dell'ultima esterna ha reputato i suoi atteggiamenti finiti e costruiti.

Uomini e Donne, Mattia Cacchione: "La conoscenza con Martina finisce qui. Diversi scontri che ci hanno portato a questo punto"

Martina aveva già scelto di non portarlo in esterna per un paio di settimane, notando anche un certo distacco nel comportamento di Mattia. Già nelle precedenti puntate del programma tra i due c'erano stati numerosi scontri, dovuti sia a differenze caratteriali sia a una mancanza di fiducia da parte della tronista.

Dopo l’eliminazione, Mattia ha deciso di esprimere per la prima volta le sue sensazioni sui social. Ecco cosa ha detto:

"La mia conoscenza con Martina De Ioannon si conclude qui. Come molti hanno visto, ci sono stati diversi scontri che ci hanno portato a questo punto. Dal mio punto di vista, nelle esterne sembravamo due persone diverse rispetto a come eravamo nel parterre. Dopo l’ultima uscita insieme, sentivo che avevamo fatto dei passi avanti, quindi non rivederla più mi ha colpito, anche se è qualcosa che ho sentito dentro e ho percepito chiaramente."

Nonostante tutto, Mattia ha voluto difendere Martina dalle critiche:

"Ci tengo a chiarire una cosa importante: Martina, per come l’ho conosciuta, è una ragazza molto profonda, con valori importanti. Non è giusto quello che viene scritto sotto alcuni post. Prima di giudicare qualcuno, bisogna conoscerlo. Attaccarla solo per il suo carattere forte non è corretto. Le auguro il meglio per tutto ciò che la vita le riserverà."

L’ex corteggiatore ha poi risposto ad alcune domande dei suoi follower riguardo alla sua esperienza nel programma. Quando gli è stato chiesto chi crede possa essere la scelta finale di Martina, ha risposto:

"Credo che con Ciro sia frenata dalla differenza d’età. Se supererà questa cosa, Gianmarco mi sembra più 'uomo' e più adatto a una relazione seria."

Mattia ha anche ammesso che non si aspettava di non rivedere Martina dopo l’ultima esterna, ma ha aggiunto che il destino non si può forzare:

"Queste cose non si decidono. Se succedono, succedono."

Alla domanda se sarebbe disposto a tornare nel parterre di Uomini e Donne nel caso in cui Martina cambiasse idea, Mattia è stato fermo:

"Direi di no. Con il passare dei giorni ho capito che, oggettivamente, non eravamo compatibili su molti aspetti. Anche se, in quel momento, avrei continuato a conoscerla."

