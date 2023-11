Uomini e Donne, parla l'ex dama Elena Di Brino dopo il burrascoso addio al programma: "Ho perso le staffe perché.."

Gossip TV

Intervistata da Lollo Magazine, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con Maurizio Laudicino.

Dopo il suo burrascoso e discusso addio al programma, l'ex dama del trono over di Uomini e Donne, Elena Di Brino, ha raccontato come sta procedendo la sua frequentazione con Maurizio Laudicino (qui l'intervista di Comingsoon.it al cavaliere del trono over).

Uomini e Donne, parla Elena di Brino: "Ho perso le staffe perché la pressione era troppa"

A Lollo Magazine, Elena ha dichiarato.

"Certo la frequentazione continua. Fin dai primi giorni c’è stata una forte connessione che continua ad esserci. Maurizio è un uomo di grande cuore oltre che di testa. L’ ho riscontrato nelle persone che mi hanno accolta, hanno davvero dell’affetto sincero per lui ed è bellissimo vedere quanto ci tengono a renderlo felice. Quanto a chi non ha creduto… il tempo, la vita e i percorsi di crescita che ho fatto mi hanno insegnato che non si può aiutare chi non vuol essere aiutato e non si può convincere chi non crede o non vede. Tra l’altro poco mi interessa. lo non devo convincere nessuno né dimostrare nulla se non a me stessa e alle persone che mi vogliono bene. Il tempo dimostrerà ciò che conta. Chi mi conosce sa chi sono. lo sono sempre autentica, vera. Ho pagato caro e senza sconti ma sono in piedi. I progetti sono il conoscersi, frequentarsi, viversi. Chiaramente, tanti chilometri di distanza non aiutano. Non sono un ostacolo questo no, ma sarebbe stato sicuramente più facile a Roma a due ore da casa mia, rispetto a ben 7 ore di viaggio. Non ci è stata data questa possibilità e me ne dispiace."

Maurizio ha detto di aver riscontrato un grande affetto da parte del pubblico e l'ex dama lo ha confermato:

"La cosa che davvero mi commuove è l’enorme solidarietà femminile che sto avendo. Donne di tutte le età che mi stimano, apprezzano il mio modo di essere e di agire, pazzesco. Sono sensibile, per cui mi capita spesso di commuovermi di fronte a tutto ciò. Ho sempre creduto fortemente all’unione tra donne. Ho sempre fatto squadra con loro in ambito professionale e con ottimi risultati, ma in generale le donne fanno fatica a farlo e questo è un vero peccato. Un handicap che si paga spesso sui posti di lavoro. Vedere come, invece, le cose stanno cambiando mi riempie di gioia. Poi che dire, i detrattori ci sono e ci saranno comunque, un pò come nella vita di tutti i giorni. Ma quando sei certa del tuo conta poco!"

L'ex dama ha affermato di essere dispiaciuta di aver perso la pazienza in puntata ma sia lei che Maurizio erano abbastanza bersagliati da diversi giorni, soprattutto da Tina e Gianni Sperti:

"Ho perso le staffe perché ad un certo punto la pressione era troppa… il lavoro, il clima che respiravo; ed è venuta fuori la parte di me che da sempre cerco di canalizzare in modo più costruttivo. Non ne vado granché fiera sinceramente. Quanto meno nei modi"

