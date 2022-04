Gossip TV

Ilie Maneschi, ex corteggiatore del trono over di Uomini e Donne, racconta del suo addio al dating show.

Ilie Maneschi ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che ha avuto una breve frequentazione con la dama bresciana Ida Platano, ha raccontato il motivo del suo addio al dating show di Canale 5, un'esperienza, quella di Illie, che ha definito "totalmente negativa".

Uomini e Donne, parla l'ex corteggiatore Ilie: "Sono dovuto scappare, Riccardo è geloso di Ida, ecco che mi faceva”

Intervistato da Fralof per PiùDonna, l'ex cavaliere ha confessato anche per le critiche di Riccardo Guarnieri, secondo lui, geloso della sua ex fidanzata:

"Sono scappato da Uomini e Donne - ha dichiarato Ilie -Una cosa è vederlo dalla televisione, una cosa è viverlo. Io ero sicuramente inadeguato, faccio un lavoro per il quale non posso essere esposto troppo mediaticamente, poi c’è stato il problema di mia mamma che il giorno del casting ha avuto un incidente. E’ un’esperienza totalmente negativa. Non per il programma che funziona al 100%, ci lavorano tantissimi ragazzi straordinari, io li chiamo gli umpa lumpa. E’ stata negativa perché io non sono adatto a quel mondo e a un certo punto non vedevo l’ora di fuggire da tutto questo. Me la porto, l’ho provata, ma rimane il fatto che sono molto contento di essere andato via."

E ancora:

"Vedevo Ida, che poteva essere una persona interessante. L’ho conosciuta e ho voluto provare questa esperienza con lei. E’ stata divertente ed è stata una cosa nuova. Mi sono sentito un pesce fuor d’acqua sin dalla prima puntata. Dentro di me sapevo che la mia permanenza avrebbe passato grandi difficoltà."

L'ex cavaliere, dopo aver iniziato la frequentazione con Ida, sarebbe stato preso in giro da Riccardo:

"Sono sceso per Ida perché la vedevo da casa e pensavo avesse cose che mi potevano interessare, come il suo attaccamento alla famiglia. La conoscenza è iniziata molto lentamente, con una passeggiata insieme che è stata molto piacevole. Poi si è evoluta al telefono, siamo stati anche sei ore al telefono, e poi ci sono state altre belle cose. Nessuno sa che abbiamo festeggiato il suo compleanno insieme a mezzanotte, che le ho regalato un albero e un gioco della Lego. E’ stato un coinvolgimento mentale e non c’è stato nulla di fisico, una magia, eravamo in un mondo tutto nostro. Fino al nostro saluto, dopo la puntata dove mi sono trovato in centro studio con Alessandro e Riccardo. Dopo io e lei siamo andati in aeroporto insieme e abbiamo capito che ci sarebbe potuto essere di più, anche fisicamente, ma abbiamo deciso di lasciare tutto così. Successivamente ho chiamato la redazione e ho detto loro che non sarei andato più."

"Quando Ida ha incontrato Riccardo io non c’ero in studio, ma a me non interessa di lui perché è una questione di Ida. Io non mi sono mai permesso di sminuirlo, anche perché so quanto è stato importante per lei. Cosa che non ha fatto lui, perché più volte mi criticava e e l’ha presa in giro per avermi frequentato."

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.