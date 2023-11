Uomini e Donne, parla il cavaliere Maurizio Laudicino: "Le donne aggressive spaventano e inibiscono"

Gossip TV

"Non c’è nessuno di brillante o di intraprendente, dormono tutti!" il cavaliere Maurizio risponde ai recenti attacchi delle due dame dell'over avvenuti a Uomini e Donne.

Di recente, le due note dame del trono over di Uomini e Donne, Barbara De Santi e Roberta Di Padua hanno attaccato duramente il parterre maschile del dating show, affermando che non prendono mai l'iniziativa e non si mostrano intraprendenti.

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino: "Quello che hanno detto Barbara e Roberta per me ha poco senso"

"Non c’è nessuno di brillante o di intraprendente, dormono tutti!.Quelli più grandi hanno sempre problemi- ha dichiarato Roberta che poi ha descritto come dovrebbe essere il suo uomo ideale - Problemi con le ex mogli, lavorativi, con i figli… Tutto un problema!"

A proposito di queste critiche, Maurizio Laudicino, ex flirt di Gemma Galgani ha voluto dire la sua sul magazine dedicato al programma

"Quello che hanno detto Barbara e Roberta per me ha poco senso, perché il parterre è eterogeneo e quindi non si può generalizzare. La loro polemica è vecchia come il mondo e ha radici lontanissime. II ruolo di donne sempre più aggressive e intraprendenti spesso ha l'effetto di inibire uomini riservati, introversi ed emotivi e questo non mi sorprende affatto. lo stesso dinanzi a donne troppo esuberanti mi ritraggo perché ho ancora chiaro quale debba essere il mio ruolo in ambito amoroso, e non è certo quello di preda. Nonostante questo, non mi sono sentito chiamato in causa dalle loro parole perché non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno: non ho mai peccato di mancanza di intraprendenza nel momento in cui il mio interesse è stato autentico. Essere uomini significa saper ascoltare, saper accogliere, saper risolvere e far sentire costantemente la propria presenza anche a chilometri di distanza, e lo sento ogni attimo della mia vita. Quando ho una compagna, questa si è sempre sentita tranquilla. capita e protetta"

Ora Maurizio, sta frequentando Elena Di Brino con la quale ci sono stati anche baci passionali e diversi incontri. Il cavaliere, tuttavia, non ha ancora dato l'esclusiva alla dama suscitando molte critiche da parte degli opinionisti e di altre dame che non credono al suo coinvolgimento nei confronti della 53enne romana.

