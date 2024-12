Uomini e Donne, parla Alessio Pecorelli: Mario? Bellissimo gesto nei miei confronti, ero indeciso tra due ragazze"

Gossip TV

Dopo la messa in onda andata in oggi di Uomini e Donne, Alessio Pecorelli ha voluto fare chiarezza durante un’intervista a Casa Lollo, spiegando la sua versione dei fatti.

Uomini e Donne, Alessio Pecorell: "Ho sbagliato ad andare in luoghi dove non dovevo, ma avevo bisogno di svagarmi"

Il percorso nel dating show di Alessio è finito nel peggiore dei modi. Il 31enne originario di Santa Marinella è rimasto senza corteggiatrici a seguito di diverse segnalazioni in alcuni locali insieme a Mario Cusitore. In puntata il tronista ha cercato di spiegare e difendersi ma Maria De Filippi l'ha invitato a non continuare e lasciare il programma.

Pecorelli nell'intervista a Casa Lollo, ha spiegato che la ragazza immortalata con lui nelle foto non era altro che un’amica di lunga data, e nessun comportamento ambiguo sarebbe avvenuto.

“Non ho avuto relazioni esterne. Quella ragazza è un’amica. Le foto? Non si vede nulla di compromettente. In una delle segnalazioni ero semplicemente seduto a un tavolo con amici durante una festa. In un’altra, qualcuno ha detto che l’accompagnavo alla macchina alle tre e mezzo, ma non è vero: lei aveva la sua auto, io ero con i miei amici a mangiare un panino.”

E ancora:

“Ho sbagliato ad andare in luoghi dove non dovevo, ma avevo bisogno di svagarmi. È stato un anno difficile per me, e questa era l’unica occasione per rilassarmi. Non avrei dovuto farlo, mi assumo la piena responsabilità.”

Il 31enne ha lamentato la mancanza di supporto da parte delle sue corteggiatrici durante il momento di difficoltà:

“Le corteggiatrici non mi hanno difeso. Però, una volta uscito dal programma, qualcuna mi ha contattato per vedermi fuori. Trovo incoerente che mi abbiano lasciato solo davanti a milioni di persone per poi cercarmi in privato. Avrebbero potuto mostrare più carattere e dirmi: ‘Ok, vediamoci fuori.’”

Durante l’intervista, il tronista ha parlato anche della sua indecisione riguardo alla scelta:

“Ero indeciso tra due corteggiatrici, ma con una avevo rallentato. Era un continuo rincorrersi, litigare. Con Genny Casu, invece, avevo iniziato un bel percorso, ma i suoi atteggiamenti di gelosia non aiutavano. Beatrice? Non siamo riusciti a conoscerci abbastanza, neanche un’esterna completa.”

Anche Mario Cusitore, amico e confidente di Alessio all’interno del programma, ha deciso di lasciare il programma. Pecorelli ha spiegato il motivo dietro questa scelta:

“Mario mi ha detto: ‘Non ti ho protetto abbastanza.’ Ha fatto un gesto bellissimo nei miei confronti, ma gli ho chiesto di rientrare. È stato un grande atto di solidarietà, ma credo che avrebbe dovuto continuare il suo percorso.”

