Uomini e Donne, Paolo Crivellin e Angela Caloisi si sposano: il video della romantica proposta

L'ex tronista e l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne diventeranno marito e moglie dopo sette anni dalla scelta nel dating show di Canale 5.

Angela Caloisi e Paolo Crivellin si preparano a pronunciare il fatidico "sì". L’ex tronista di Uomini e Donne ha organizzato una proposta di matrimonio da sogno, trasformando le festività natalizie in un ricordo indimenticabile. In mezzo alla neve, ad alta quota, Paolo si è inginocchiato davanti alla sua amata, mostrando l’anello che sigilla sette anni di amore. Angela, colta di sorpresa, è scoppiata in lacrime di gioia, abbracciando e baciando il futuro marito. Senza esitazione, ha detto "sì".

Angela Caloisi e Paolo Crivellin presto sposi!

Era il febbraio 2018 quando Paolo Crivellin scelse Angela negli studi di Uomini e Donne, e da allora non si sono mai separati. Oggi, dopo sette anni di relazione, la coppia è pronta a compiere il grande passo verso l'altare.

L’emozionante proposta di matrimonio è stata immortalata in un video condiviso sui social. A corredo del filmato, Angela ha scritto un toccante messaggio in cui ha raccontato il vortice di emozioni vissute:

“Mi si è fermato il cuore quando ho visto che, con gli occhi lucidi, mi hai detto tutto quello che tenevi dentro. Non penso di poter mai trovare le parole giuste per parlare di noi, ma so che dal primo giorno in cui ci siamo incontrati mi sono sentita amata per quella che sono realmente, e non c’è regalo più bello che tu potessi farmi. Sentire che mi vuoi così tanto bene mi fa davvero pensare a quanto la vita poi ti restituisca tutto ciò che ti ha tolto. Io non vedo l’ora di giurarti amore eterno. Sei la mia famiglia.”

Paolo e Angela, la scelta a Uomini e Donne nella stagione 2017/18

Angela, classe 1994, è originaria di Caserta, mentre Paolo, nato a Torino nel 1991, è un volto noto del panorama televisivo. La loro storia è iniziata negli studi di Uomini e Donne, durante la stagione 2017/2018, quando Crivellin scelse Angela come sua compagna. Prima di partecipare al programma, Paolo si era già fatto notare come Mister Italia e come single a Temptation Island, dove aveva corteggiato Valeria Bigella. Da quel febbraio 2018, la coppia ha vissuto un legame solido e discreto, conquistando i cuori dei fan con la loro autenticità. Ora, il loro amore è pronto a essere celebrato in una cerimonia che promette di essere altrettanto romantica e speciale quanto la proposta.

