Uomini e Donne, Paola Ruocco su Gemma Galgani: "Sei una donna affamata..." e scoppia il putiferio [VIDEO]

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Paola Ruocco ne ha detta un'altra su Gemma Galgani, provocando un vero e proprio putiferio in studio. Vediamo insieme cosa è successo.

La nuova puntata di Uomini e Donne di oggi riparte dal trono classico di Nicole Santinelli per alcune ultime battute con i suoi corteggiatori, per poi passare al trono over con Paola e Elio, con cui si sta conoscendo. Ma c'è stato anche un momento di forte tensione in studio quando Paola ha insultato Gemma Galgani.

Uomini e Donne, volano stracci tra Gemma e Paola

Il trono classico di Nicole ha visto un altro scambio di battute tra la tronista e i suoi corteggiatori, perché Nicole aveva deciso di portare in esterna Carlo, ma dato che quest'ultimo, dopo gli eventi della scorsa puntata, non ha chiesto di lei, la tronista ha cambiato idea. L'attenzione torna di nuovo su Andrea, che proprio non la conta giusta agli opinionisti e di nuovo nel discorso si è inserita Roberta Di Padua che ha sottolineato che Carlo è un ragazzo raro da trovare e non ha mancato di lasciare la sua solita frecciatina alla tronista.

Spazio poi al trono over con Paola ed Elio, il cavaliere con cui la dama si sta conoscendo, ma che però ha già qualche intoppo: la dama, infatti, rivela che alcuni atteggiamenti del cavaliere non le sono piaciuti. Il cavaliere entra in studio e nel suo racconto della storia rivela che, dato che è intollerante al burro e alla ricotta, ha trovato poco sensibile da parte della dama prendere il burro come condimento, perché lasciava intendere che non ci fosse in seguito la possibilità di un bacio. A queste parole si altera Tina Cipollari, che accusa il cavaliere di dire delle cose senza senso.

Poi il cavaliere ammette che ha un piccolo panfilo e che dato che Paola soffre il mal di mare, potrebbe essere un problema. Ma a scatenare la furia dell'opinionista è l'ammissione che Elio ha fatto finta di dimenticarsi il portafogli a casa, per vedere come reagiva la dama, un gesto che lo qualifica, per Tina, come uno degli uomini più antipatici mai arrivati nel programma. Invece, Gianni Sperti dà ragione al cavaliere, così come Armando Incarnato che accusa Paola di essersi andata a prendere l'uomo di Gemma, dato che il cavaliere era uscito in precedenza con la dama torinese.

Ma prima che si degeneri, Maria De Filippi chiede se hanno altro da dirsi o possono salutarsi e dopo un ultimo scambio di frecciatine velenose, i due si salutano. La discussione però prosegue ancora e quando Maria chiede a Gemma di sedersi al centro studio perché è della sua situazione sentimentale che si deve parlare, Paola non si trattiene dal dirne una delle sue e cioè che Elio vorrebbe una donna che fisicamente somiglia a lei, ma la vorrebbe "affamata" come la dama torinese. A queste parole, Gemma si alza e sale sul parterre per fronteggiare la rivale, con una discussione accesa, in cui si continuano ad accusare e se ne dicono di tutti i colori. La dama torinese pretende delle scuse, ma Paola continua a ripetere di aver detto solo la verità. Gemma rinfaccia allora alla rivale la sua notte di passione con Alessandro Sposito, ma il commento infervora Paola e le due continuano a litigare, al punto che anche Armando chiede a Gemma di non scendere a un livello così basso per confrontarsi con l'altra dama e poi dice a quest'ultima di vergognarsi e che per il suo atteggiamento dovrebbe andarsene dal programma.

