Uomini e Donne, Orfeo vuole lasciare lo studio stanco degli attacchi. Maria De Filippi: "Esci ora o aspetti?" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Orfeo è di nuovo al centro di una discussione e alla fine annuncia di volersene andare. Maria De Filippi non lo trattiene, anzi!

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, si riparte dal trono over con Maria De Filippi che chiede a Barbara De Santi se stia meglio. Orfeo è al centro studio per essere uscito con Renata, ma l'atteggiamento del cavaliere provoca una discussione in studio. Tra Serena e Adriano la conoscenza non sembra procedere per il meglio, mentre per Aurora Tropea e Franco...

Uomini e Donne, Orfeo stufo degli attacchi annuncia di volersene andare. Maria De Filippi: "Preferisci uscire ora o ci tolleri fino alla fine della puntata?" [VIDEO]

Barbara si è ripresa dalla delusione di avere un interesse troppo forte per Ernesto Russo, rispetto a quello che lui sembra avere per lei. La conduttrice del dating show di Canale5 cerca di farle capire che forse questo attaccamento dipende dalla solitudine che prova, perché è un po' di tempo che non ha interesse per nessuno e cerca di dirigerla verso altri nuovi cavalieri del parterre, come Ciro o Enrico, con cui alla fine la dama balla.

Ancora trono over al centro delle vicende di questa puntata: Orfeo è uscito a cena con Renata e Maria De Filippi nota che sta uscendo molto con diverse dame. Quando anche Gianni interviene dicendo che saranno almeno 7/8 dame, il cavaliere gli risponde un po' piccato, ma la discussione finisce lì. Il cavaliere racconta della serata con la dama e dice di essersi divertito molto, mentre la dama svela che il cavaliere le ha raccontato che ha una collezione particolare...Quando menziona l'oggetto della collezione, lo studio si agita e anche Orfeo ammette che non avrebbe dovuto dire questa sua confidenza, perché sono in fascia protetta!

Per il cavaliere scende una dama, Connie, che ha deciso di corteggiarlo. Il cavaliere però decide di non tenerlo, ma la motivazione che usa scatena il fastidio di Gianni Sperti e di Ida Platano, che sottolineano che al cavaliere non interessa nessuna e che ogni donna con cui esce poi viene "sospesa" in attesa del giudizio di Orfeo. Quest'ultimo attacca Ida accusandola di volerlo far passare per stupido, ma anche Gianni sottolinea che ha ragione la tronista e che il suo modo di fare non è garbato. Anche Ernesto Russo interviene e afferma che il cavaliere è un gran maleducato con le donne e che da quando è nel programma non ha rispettato una delle dame che ha frequentato. Quando anche altri cavalieri del parterre si coalizzano contro di lui, Orfeo dichiara che non tornerà più nel programma, perché è stufo di essere trattato così. Maria De Filippi dà il colpo di grazia chiedendo se preferisce uscire subito o riesce a "tollerare" la loro presenza: a queste parole, il cavaliere si alza e lascia lo studio tra gli applausi del pubblico.

Ancora dinamiche del trono over al centro studio con Serena e Adriano: i due si stanno frequentando da diverso tempo e hanno trascorso insieme molto tempo, anche nello stesso hotel. Tuttavia, la dama, in un video post-puntata, è in lacrime perché il cavaliere le ha detto che non voleva cambiare hotel e avvicinarsi al suo. I due, in studio, litigano e Adriano afferma che vorrebbe sentirsi più intraprendente con lei, perché è solo lei che prende l'iniziativa, ma interviene Tina in difesa della dama. Anche Maria si fa avanti e smaschera il cavaliere, facendogli notare che la storia dell' "attrazione mentale" non regge, perché prima o poi deve diventare anche attrazione fisica. Alla fine, Serena decide di non continuare, perché è evidente che non c'è un reale interesse da parte di Adriano.

Al centro studio si siedono Aurora Tropea e Franco, un cavaliere con cui ha iniziato una conoscenza e che sembra apprezzarla molto, contrariamente a quanto può pensare Gianni Sperti. All'opinionista, che la attacca sempre, Aurora regala un giocattolo anti-stress a forma di gorilla, così quando si siede lei al centro studio non si stressa pensando a lei. Tra Aurora e Gianni inizia l'ennesima discussione.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne