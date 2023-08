Uomini e Donne, noto cavaliere del Trono Over difende Tina Cipollari: ''Fa bene il suo lavoro''

Gossip TV

Alessandro Sposito, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, difende Tina Cipollari dopo gli attacchi all’opinionista.

Nelle ultime settimane il ruolo di Tina Cipollari all’interno dello studio di Uomini e Donne è stato messo pesantemente in discussione. L’opinionista si è difesa dalle chiacchiere da corridoio che volevano Piersilvio Berlusconi pronto a concederle un’ultimatum prima di dirle addio per sempre, per poi replicare anche alle parole poco gentili dell’ex alleato Giorgio Manetti. Ora, in difesa di Tina, viene un noto cavaliere del trono over che non trova giusta tutta questa pressione contro uno dei volti più iconici del programma.

Uomini e Donne, Tina Cipollari difesa proprio da lui!

Tutti contro Tina Cipollari? Per l’opinionista di Uomini e Donne, questo non è senza dubbio un buon periodo. Prima le voci di corridoio che, sempre più insistentemente riportavano di come Piersilvio si sarebbe infuriato per la rotta presa da Tina negli ultimi anni, tanto da darle un’ultimatum: momenti più sobri, toni meno accesi oppure l’addio al dating show di Canale 5. Tina ha smentito categoricamente di essere stata contattata dall’Ad Mediaset, anzi ha confessato di non aver neppure mai avuto il piacere di conoscerlo, figurarsi avere un dialogo telefonico in attesa di settembre.

Nel frattempo, ci ha pensato Giorgio Manetti ha lanciare una bomba contro Cipollari, accusandola apertamente su Tag24 di essere una bulla, e augurandosi che la storia del possibile addio fosse reale. Un affondo inaspettato che ha fatto infuriare non poco Tina, portandola a svelare nuove verità sull’ex di Gemma Galgani. In difesa dell’opinionista, nonostante i loro screzi passati, è intervenuto l’ex cavaliere Alessandro Sposito.

“Se il programma è stato creato con questo format, con un disturbatore, secondo me ci deve stare, non può essere eliminata una persona così. Forse si potrebbero moderare alcuni toni. Mi sono ritrovato in televisione attaccato da Tina in maniera abbastanza dura perché non mi conosceva. Non poteva fare delle affermazioni così brutte nei miei confronti e infatti alla redazione avevo chiesto di andarmene perché non volevo essere offeso. In quel caso esagerò un po’. Togliendo quel caso mio, Tina fa parte di quello che è il programma. Forse si potrebbero limitare alcune esternazioni. Fa bene il suo lavoro, disturba parecchio”, ha svelato a Tag24.

Sposito, nonostante abbia avuto più di qualche discussione con Tina, ha mostrato di apprezzare il suo ruolo all’interno del programma, capendo che la verace opinionista spesso esagera “da copione”, esuberante e impossibile da domare, ma che non è affatto cattiva. Cosa penserà Cipollari di queste parole?